Войти | Зарегистрироваться
14:14

понедельник,
07 декабря
Онлайн
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
Жизнь
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Жизнь
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Министр Уруский о визите в офис Кауфмана: "Это не какие-то договорняки"

07.12.2020 / 13:19
Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский подтвердил, что встречался с бизнесменом Борисом Кауфманом в его офисе, но заверил, что говорил о "возможных инвестициях".

Об этом Уруский заявил в интервью Радио Свобода

17 ноября журналисты "Схем" зафиксировали, как из Офиса президента Владимира Зеленского выехал Mercedes GL украинского бизнесмена Бориса Кауфмана.

В тот же день съемочная группа заметила возле офиса бизнесмена, куда он вернулся после ОП, ведомственный правительственный Mercedes. На нем к Кауфману приезжал вице-премьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

5 декабря чиновник подтвердил свой визит к Кауфману, однако заявил, что в ходе встречи не было "договорняков". По его словам, темой дискуссии были "возможные инвестиции, которые могли бы быть вложены".

Прямая речь Уруского: "Проблем в этом нет. Я могу встречаться там, здесь. Здесь - не всегда удобно. Есть много нюансов таких. Ничего страшного в этом нет абсолютно. Это не какие-то там "договорняки", как говорят, что тайные. Ничего тайного".

Напомним: Владимир Зеленский обещал, что при его президентстве отношения между властью и представителями крупного бизнеса станут исключительно публичными. Между тем чиновники продолжают проводить непубличные встречи с влиятельными бизнесменами.

Источник

Зеленский, Уруский, Кауфман
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
7 декабря
5 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.