Министр Уруский о визите в офис Кауфмана: "Это не какие-то договорняки"

Об этом Уруский заявил в интервью Радио Свобода

17 ноября журналисты "Схем" зафиксировали, как из Офиса президента Владимира Зеленского выехал Mercedes GL украинского бизнесмена Бориса Кауфмана.

В тот же день съемочная группа заметила возле офиса бизнесмена, куда он вернулся после ОП, ведомственный правительственный Mercedes. На нем к Кауфману приезжал вице-премьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

5 декабря чиновник подтвердил свой визит к Кауфману, однако заявил, что в ходе встречи не было "договорняков". По его словам, темой дискуссии были "возможные инвестиции, которые могли бы быть вложены".

Прямая речь Уруского: "Проблем в этом нет. Я могу встречаться там, здесь. Здесь - не всегда удобно. Есть много нюансов таких. Ничего страшного в этом нет абсолютно. Это не какие-то там "договорняки", как говорят, что тайные. Ничего тайного".

Напомним: Владимир Зеленский обещал, что при его президентстве отношения между властью и представителями крупного бизнеса станут исключительно публичными. Между тем чиновники продолжают проводить непубличные встречи с влиятельными бизнесменами.

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