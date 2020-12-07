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Власти Кипра решили, когда откроют границу для украинцев

07.12.2020 / 13:50
Правительство Кипра приняло обновленный план постепенного возобновления полетов. Ослабление ограничений состоится в начале весны.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на сообщение властей Кипра

Новые правила вступят в силу с 1 марта 2021 года. Власть изменила названия категорий, которым позволяют въезд в страну:

- "зеленая" зона - все страны ЕС; оттуда туристы могут без ограничений прилетать в аэропорты Лимасола и Пафоса;

- "оранжевая" зона - страны Европейского экономического пространства, в частности Великобритания и Швейцария; перед посадкой на самолет на Кипр нужно показать отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный в течение 72 часов до прибытия;

- "красная" зона - страны вне ЕС, в частности это Украина, Россия, Израиль, ОАЭ, Ливан, Иордания, Саудовская Аравия, Египет, Беларусь. Граждане этих стран должны сделать два ПЦР-теста: один за 72 часа до вылета, второй - в аэропорту по прибытии. Самоизоляция не предусмотрена;

- "серая" зона - все страны, которые не попали в три предыдущие категории. Из них позволят прилетать только гражданам Кипра, иностранцам с видом на жительство на Кипре и владельцам специальных разрешений (например, близким родственникам граждан Кипра). После прилета им придется 14 дней провести на изоляции.

До 1 марта на Кипре будет в силе действующая система, при которой страны разделены на три категории: A, B и С. Украина относится к категории C. Это означает, что въезд разрешен только отдельным категориям: супругам и несовершеннолетним детям граждан Кипра; резидентам Кипра, имеющим вид на жительство; ближайшим родственникам (дети, родители) людям, которые легально проживают или работают на Кипре с целью воссоединения семьи; люди, которым разрешен въезд по Венской конвенции; люди, у которых есть специальное разрешение на въезд от правительства Кипра.

Источник

граница, Кипр
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