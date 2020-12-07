На Харьковщине освящен новый храм УПЦ

В Харьковской области в селе Максимовка Богодуховского района освящен новый храм Украинской Православной Церкви в честь Рождества Христова.

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Харьковской епархии.

По благословению митрополита Харьковского и Богодуховского Онуфрия, чин совершил благочинный IX округа Харьковской епархии протоиерей Стефан Бугир.

После освящения в храме состоялась Божественная литургия.

По окончании богослужения благотворители и активные участники строительства были удостоены церковных наград и грамот.

Как сообщалось ранее, митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий освятил храм в честь святителя Нектария Эгинского в селе Йорданешты.