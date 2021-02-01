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Команда адвокатов ушла от Трампа за 10 дней до начала процесса об импичменте - СМИ

01.02.2021 / 13:50
Пять адвокатов бывшего президента США Дональда Трампа отказались участвовать в деле об импичменте и представлять сторону защиты всего за 10 дней до начала судебного разбирательства.

Как сообщает "Европейская правда", такую информацию обнародовал телеканал CNN со ссылкой на свои источники.

Бутч Бауэрс и Дебора Барбье, которые должны были стать двумя ведущими адвокатами, больше не в команде Трампа. Источник, знакомый с изменениями, сказал, что оба они решили покинуть команду юристов.

Джош Ховард, юрист из Северной Каролины, который недавно был добавлен в команду, также ушел, согласно другому источнику, знакомому с изменениями. Джонни Гассер и Грег Харрис из Южной Каролины также больше не имеют отношения к этому делу.

Никто из других юристов не заявлял, что работает над защитой Трампа от импичмента.

Под данным CNN, Трамп хотел, чтобы "адвокаты строили линию защиты на фактах массовых фальсификаций на выборах и что выборы были украдены у него", а не на законности осуждения президента после того, как он покинул свой пост.

Суд по импичменту должен начаться на неделе с 8 февраля.

Напомним, 13 января Палата представителей утвердила одну статью импичмента Дональда Трампа, что сделало его первым президентом в истории США, которому объявили импичмент дважды.

Демократы начали рассматривать резолюцию об импичменте после того, как тогдашний вице-президент Майк Пенс отклонил просьбу применить 25-ю поправку к Конституции США для устранения Трампа.

Лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл ранее предложил отложить судебное разбирательство до середины февраля, чтобы дать юридической группе Трампа время на подготовку.

Сторонники Дональда Трампа 6 января прорвались в Капитолий, что привело к эвакуации законодателей и 5 смертям.

Источник

адвокаты, импичмент, Трамп
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