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В США изменили правила ношения масок

01.02.2021 / 17:18
Центр контроля и профилактики заболеваний США (CDC) 29 января объявил о новом требовании носить защитные маски в общественном транспорте. Это касается всех видов транспорта и транспортных узлов.

Об этом сообщает DW

Новое требование обязательного ношения защитных масок начинает действовать 1 февраля и касается всего общественного транспорта в США – самолетов, поездов, кораблей, метро, ​​автобусов и такси. До этого действовала лишь рекомендация носить маски.

Также маски необходимо будет обязательно носить на территории транспортных узлов – в аэропортах, на железнодорожных вокзалах, автобусных остановках и в терминалах. Их можно будет снимать только на короткое время – чтобы поесть или попить.

Это требование не распространяется на детей в возрасте до 2 лет и на лиц с некоторыми проблемами со здоровьем.

Директива CDC была принята после приказа президента США Джо Байдена от 21 января, в котором он поручил агентству немедленно установить требование носить маски в транспорте и транспортных узлах.

Источник

США, маски
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