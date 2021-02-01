В США изменили правила ношения масок

Об этом сообщает DW

Новое требование обязательного ношения защитных масок начинает действовать 1 февраля и касается всего общественного транспорта в США – самолетов, поездов, кораблей, метро, ​​автобусов и такси. До этого действовала лишь рекомендация носить маски.

Также маски необходимо будет обязательно носить на территории транспортных узлов – в аэропортах, на железнодорожных вокзалах, автобусных остановках и в терминалах. Их можно будет снимать только на короткое время – чтобы поесть или попить.

Это требование не распространяется на детей в возрасте до 2 лет и на лиц с некоторыми проблемами со здоровьем.

Директива CDC была принята после приказа президента США Джо Байдена от 21 января, в котором он поручил агентству немедленно установить требование носить маски в транспорте и транспортных узлах.

Источник