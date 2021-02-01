Ученые обнаружили опасные особенности нового штамма коронавируса из Африки

Об этом сообщает Reuters

Новая информация означает, что человек, получивший вакцину, гораздо меньше защищен от заражения южно-африканским штаммом при контакте с ним.

Вакцины от Novavax Inc и Johnson & Johnson оказались значительно менее эффективными в предотвращении COVID-19 у участников испытаний в Южной Африке, где мощный новый вариант вируса уже широко распространен по сравнению со странами, где эта мутация все еще редкая.

Согласно предварительным данным, вакцина от Novavax в целом эффективна на 50% для предотвращения COVID-19 среди людей в Южной Африке. Это значительно меньше по сравнению с результатами исследований в Великобритании, где этот показатель составил 89,3%.

Компания Johnson & Johnson заявила, что один прием вакцины против коронавируса был в целом на 66% эффективным на трех континентах, но существовали большие различия по регионам. В Соединенных Штатах, где о южноафриканском варианте было впервые сообщено на этой неделе, эффективность достигла 72% по сравнению с лишь 57% в Южной Африке, где новый вариант, известный как B 1.351, составлял 95% случаев COVID.

Научный сотрудник медицинского центра медицинского факультета Гарвардского университета, который помогал разрабатывать вакцину J & J, доктор Дэн Баруш отметил, что сейчас существует широкий спектр новых вариантов Covid, в том числе в Бразилии, Южной Африке и даже в США, которые в значительной степени устойчивы к антителам, вызванным вакциной.

Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла отметил, что существует "большая вероятность" того, что новые варианты коронавируса со временем могут сделать вакцину компании неэффективной.

При этом ученые отметили, что лучший способ предотвратить дальнейшую эволюции вируса - остановить его размножение. А это значит, вакцинацию людей нужно проводить как можно быстрее.

Напомним: профессор медицины в Оксфордском университете Джон Белл предупреждал, что штамм Covid из Южной Африки более агрессивный и имеет существенные изменения в структуре белка, а это значит, что вакцины на него могут не подействовать.

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