Медведчук: Действия власти по возврату Донбасса в Украину – это имитация мирного процесса

"Ведь есть авторитет. И в Германии, и Франции. И помните, когда это все начиналось... Меркель, тогда еще не Макрон, а Олланд, думали, что формат, который был создан 6 июня 2014 года на тогда "нормандской встрече", будет эффективен и оперативен по своему развитию и достижению результатов. Но так не случилось. Кстати, тогда в этом был виноват только один человек - Порошенко, который развернул полномасштабные военные действия, боевые операции в конце июня, а если быть точным - 1 июля 2014 года. Потому что тогда мы вели переговоры, и я организовывал встречу представителя ОБСЕ, представителя России и Украины в Донецке, дважды, 23 и 27 июня 14-го года", – отметил он.

Политик напомнил, что каждый раз на этих встречах договаривались о перемирии, и это перемирие тогда соблюдалось, и соблюдался режим постоянной "тишины".

"И когда мы договорились об очередной встрече 1 июля, Порошенко в ночь на 1 июля мне сообщил, потому что мы должны были выезжать в Донецк, о том, что он вышел из приостановления АТО, Антитеррористической операции тогда, и решил в результате боевых действий вернуть эти территории и этих людей. Ну, чем это закончилось, вы все знаете. Потом подписанием первого протокола, то есть первых минских соглашений 5 сентября 2014 года", – сказал он.

Медведчук подчеркнул, что тогда была допущена стратегическая ошибка, и оценка этому еще не дана до сих пор. А сегодня понятно, что Германия и Франция продолжают оставаться в этом формате потому, что их международный имидж и их авторитет не может позволить им выйти. И они косвенно поддерживают украинскую власть.

"Косвенно. Они все время это делают, хотя, поверьте мне, я это знаю достоверно, они не признают действия ни Порошенко, ни Зеленского в этом контексте и считают, что это утопия со стороны раньше была Порошенко, сегодня Зеленского по выполнению минских соглашений. Это утопия", – акцентировал внимание Медведчук, добавив, что они попали в эту ловушку.

"Это политическая, международная, дипломатическая ловушка, которая будет продолжать действовать. И этот формат будет продолжать действовать, потому что мира нет, но нельзя сложить руки, потому что, ну, мы знаем ситуации в мире, во многих случаях, когда это длилось не годы, а десятилетия. Поэтому этот вот вялотекущий процесс под названием "нормандский формат", так называемая реализация минских соглашений, кстати, утвержденных резолюцией совета безопасности, это все будет продолжаться вот в этом же стиле. А пока не будет политической воли, пока не будут реально реализованы минские соглашения - а мы считаем, что наш мирный план, который был утвержден съездом партии, является реальным, потому что он согласовывался и с Донецком, и с Луганском, и с Москвой, - до тех пор Донбасс не вернется в Украину, а Украина на Донбасс. И это все, что делает власть сегодня, - имитация, это действия от лукавого, не более", – уверен Медведчук.

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