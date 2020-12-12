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Медведчук: ОПЗЖ подготовила законопроект в интересах ФЛП, где предлагает отказаться от системы РРО и повысить лимиты для физлиц-предпринимателей

12.12.2020 / 18:30
"Оппозиционная платформа – За жизнь" подготовила законопроект в интересах ФЛП, где предлагает отказаться от системы РРО и повысить лимиты для физлиц-предпринимателей.

Об этом сообщил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук в интервью украинским телеканалам.

"Первый вывод, который мы сделали, я имею в виду нашу партию, нашу фракцию в парламенте, - это то, что власть поступила с этими людьми незаконно, необоснованно и необъективно. Да, мы поддержали несколько недель тому назад законопроект о внесении изменений в части отсрочки введения программно-расчетных операций на один год. Это частичная мера для того, чтобы наработать необходимое законодательство и его реализовать. Но после этого голосования мы решили, что давайте мы попытаемся найти оптимальный выход из этой ситуации", – сказал он.

Политик рассказал, что стратегический совет партии рассмотрел этот вопрос, создал рабочую группу, в которую вошли депутаты, занимающиеся этой проблематикой, – Александр Колтунович, Наталья Королевская и многие другие. Нардепы организовали диалог с представителями физических лиц-предпринимателей, которые организовывают и акции протеста, Доротичем и его коллегами.

"И вот в результате работы нашей совместной рабочей группы мы нашли оптимальный вариант, оптимальный вариант, подчеркиваю, и для людей, которые стоят и, видимо, будут стоять под парламентом и требуют защиты своих законных прав как физических лиц-предпринимателей и интересов государства, потому что мы не можем исходить из того, что есть хотелки, которые нарушают такой сегмент, как наполнение доходной части. Мы должны урегулировать эту ситуацию и в интересах государства, и в интересах развития малого бизнеса и возможностей деятельности физических лиц-предпринимателей. Мы подготовили такой законопроект, мы его зарегистрировали, мы его зарегистрировали от нашей фракции и считаем, что он должен быть принят. Мы там отказались от вообще внедрения системы РРО, повысив лимиты в деятельности физических лиц-предпринимателей, и считаем, что это оптимальная модель, которая, во-первых, мы идем навстречу тем людям, которые, во-первых, зарабатывают деньги, во-вторых, платят налоги, в-третьих, эти люди, которые, несмотря на всю "деятельность" нашего государства, не сделали ни одного шага по пути рабочих мест - сами создали рабочие места, сами обеспечивают себя работой и еще людей дополнительно и сами существуют в условиях экономического кризиса", – рассказал политик.

По его мнению, этот законопроект имеет право не просто на существование, а на принятие, потому что он, во-первых, обезопасит этих людей, он добавит сегмент общей сфере, рабочей сфере рабочих мест Украины.

"И мы сможем действительно не просто помочь этим людям, мы этим можем помочь объективно экономике страны, которая находится в этом ужасном состоянии, до которого довела его власть", – добавил Медведчук.

 

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