Войти | Зарегистрироваться
15:01

суббота,
12 декабря
Онлайн
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
Жизнь
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Жизнь
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Черновицкой области представители ПЦУ захватили храм УПЦ

12.12.2020 / 13:30
В Черновицкой области представители ПЦУ захватили храм УПЦ
Источник: Центр информации УПЦ
По состоянию на 11.15 верующие УПЦ и полиция зашли на территорию своего храма. Сам храм в руках представителей ПЦУ

На Буковине в селе Михальча представители ПЦУ захватили Свято-Успенский храм Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел УПЦ, около 10.00 утра в Черновицко-Буковинской епархии сообщили о том, что сторонники ПЦУ выбивают двери храма УПЦ.

Активисты ПЦУ вместе со священниками новообразованной структуры проникли во двор храма. По словам очевидцев, верующих Украинской Православной Церкви выбрасывали из территории собственного храма и распыливали из баллончика в глаза газ.

По состоянию на 11.15 верующие УПЦ и полиция зашли на территорию своего храма. Сам храм в руках представителей ПЦУ.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, захват храма, черновицко-буковинская епархия
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
12 декабря
11 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.