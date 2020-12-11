Управделами УПЦ рассказал о несовместимости гадания и колдовства с православной верой

Любой магический акт, в том числе гадание, не безобидно, так как бесовское вмешательство неизбежно влечёт за собой весьма печальные жизненные последствия.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на kp.ua, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«К сожалению, приходиться констатировать, что день памяти апостола Андрея Первозванного у многих ассоциируется с гаданием. По масштабам распространения это стало злополучной "народной традицией"», — отметил владыка Антоний.

Как подчеркнул архиерей, гадание и колдовство «никак не могут быть совместимы с православной верой». Он напомнил, что осуждение Богом волхвования содержится ещё в Ветхом Завете: «И вы не слушайте своих пророков и своих гадателей, и своих сновидцев, и своих волшебников, и своих звездочётов... ибо они пророчествуют вам ложь, чтобы удалить вас из земли вашей и чтобы Я изгнал вас и вы погибли» (Иер. 27:9-10).

«Современное общество очень подвержено влиянию разных оккультных практик, которые пытаются синтезировать положения христианской веры с другими религиями, убеждая общество, что нет ничего страшного в том, что, почитая Истинного Бога, человек время от времени будет прибегать к гадателям, экстрасенсам и чародеям. Апостол Павел в ряду других смертных грехов называет и грех идолослужения и волшебства: "Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство... Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствия Божия не наследуют" (Гал. 5:21)», — напомнил владыка Антоний.

По мнению управделами УПЦ, самой распространённой причиной обращения человека к гадалкам есть «давние духовные проблемы, которые были приобретены греховной жизнью». Вместо того, чтобы работать над собой, каяться в грехах, человек ищет причины болезней, проблем (последствий грехов), вовне. «Человек видит причины не в себе, а в каких-либо внешних обстоятельствах: наведении порчи, привороте или родовом проклятии. Такие люди больше верят бабке, нежели Богу, и забывают о самом главном лекарстве от всех душевных недугов — Таинстве Евхаристии. Но стоит вспомнить достаточно строгое отношение к тем христианам, которые нарушали запрет на гадания в Древней Церкви. 83-е правило святителя Василия Великого предписывает: тех, кто обращался к волшебникам или прочим гадателям, подвергать "правилу шестилетнего покаяния", то есть отлучать от Святого Причащения на шесть лет».

Согласно народным поверьям, в день памяти апостола Андрея Первозванного девушки гадают о своём будущем супруге. Как подчеркнул владыка Антоний, «желание "заблаговременно" узнать свою судьбу граничит с недоверием Богу», и вместо «безобидного» магического акта должна иметь место молитва о благополучном замужестве и добром супруге.

«Сфера услуг медиумов весьма обширна: от возможности получить ответы на свои вопросы вплоть до приворота объекта вожделения. И мало кто задумывается, да и вряд ли знает о том, что любое бесовское вмешательство, уж тем более совершаемое по "человеческому хотению", неизбежно повлечёт за собой весьма печальные жизненные последствия, когда уже не сам человек, но враг рода людского будет вершить его судьбу. Беда в том, что человек практически не может противостоять бесовскому действию: он это позволил, сознательно выбрал, впоследствии изнемогая от страданий и бед» — продолжил управделами УПЦ.

«Меж тем путь к устроению личного счастья всегда открыт — каждый имеет возможность призвать на помощь Всесильного и Милостивого Бога и, доверившись Ему, непременно получить все те блага, которые необходимы в определённый момент времени в достаточном для спасения количестве, чтобы не навредить душе», — заключил митрополит Антоний.