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В Черновицкой области школьный учитель инициировал штурм храма УПЦ

26.08.2019 / 11:52
В Черновицкой области школьный учитель инициировал штурм храма УПЦ
Верующие села Михальче закрыли собой вход в храм для сторонников ПЦУ Источник: Центр информации УПЦ
Около 100 прихожан круглосуточно дежурят в храме

На Буковине в селе Михальче сторонники ПЦУ во главе со школьным учителем географии Василием Маскаль, штурмовали Свято-Успенский храм УПЦ.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черновицко-Буковинской епархии, это не первая провокация сторонников ПЦУ в селе Михальча, где верующие уже 195 суток оберегают свой храм от посягательств.

«25 августа была новая попытка завладеть церковью, - сообщили в пресс-службе. - Активисты ПЦУ сняли одну секцию забора, ворвались на территорию, но верующие закрыли собой вход в церковь».

Как отмечают в епархии, подготовка к штурму продолжалась несколько дней, учитель географии Маскаль Василий обходил дома по селу и собирал людей на штурм храма УПЦ.

Силовой штурм прекратился, когда на помощь верующим подошли односельчане и священники из других приходов, при этом правоохранители не вмешивались.

Около 100 прихожан круглосуточно дежурят в храме. Верующие предупредили правоохранителей об угрозе продолжения провокаций.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, захват храма, черновицко-буковинская епархия
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