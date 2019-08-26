Митрополит Онуфрий рассказал, какова настоящая вера, которая творит чудеса не для шоу, а для спасения

Только живя по заповедям Божьим, у нас появляется крепкая сердечная вера, способная не для шоу двигать вещи, а по-настоящему творить невозможное.

Об этом сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел.

Объясняя Евангельскую историю об исцелении Господом юноши, который бесновался в новолуния (Мф. 17: 14-21), Предстоятель отметил, что «демоны изгоняются из человека только молитвой и постом».

Архипастырь добавил, что в том, что люди блуждают в новолуния по крышам и карнизам, виновата не луна, а демоны, которые действуют на человека, прикрываясь силами природы, поэтому побороть их «способна только крепкая вера сердца».

«Господь ответил апостолам на вопрос, почему они не могли изгнать этого беса: “По неверию вашему ” (Мф. 17: 20). Но ведь апостолы верили. О какой вере идет речь? Не о вере ума, а о вере сердца, — отметил Блаженнейший владыка и добавил: — От слушания Слова Божия рождается вера ума, а вера сердца рождается от исполнения Слова Божьего, от того, что мы живем по заповедям Божьим».

А исполнять Божьи законы, как заметил Митрополит Онуфрий, помогают, опять-таки, именно молитва и пост.

«Молитва и пост — это два крыла, с помощью которых человек взлетает, поднимается, парит над земным временем. Поэтому когда человек хочет иметь в себе крепкую веру сердца, то должен жить по Евангельским заповедям, с помощью молитвы и поста исполнять их. Тогда в нас появляется сильная вера, которая способна не для шоу двигать какие-то вещи, а по-настоящему творить чудеса», — сказал Предстоятель УПЦ.

По убеждению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, если мы ежедневно будем стараться молиться и исполнять заповеди, то каждый день будет возрастать наша вера сердца и познание Бога.

«Потому что вера сердца — это знание Бога. Есть вера слепая, а вера сердца — это когда человек верит и видит Бога. Господь сказал: “Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят” (Мф. 5: 8). Пусть Господь помогает, чтобы мы росли в своей вере сердца и чтобы могли преодолевать все трудности этой жизни, которые нам попускаются Богом, дабы в них мы проявляли свою верность Богу, любовь к Богу и свое благочестие», — подытожил владыка.