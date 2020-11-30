В РПЦ отметили, что автокефалии для УПЦ не хотят верные Церкви

Единство с Русской Православной Церковью выражает волю верующих, духовенства и епископата Украинской Православной Церкви.

Об этом заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион, сообщает patriarchia.ru.

«У Русской Православной Церкви нет никаких рычагов для того, чтобы удержать Киев в орбите Москвы — ни политических, ни финансовых, ни административных. Но есть воля епископата, духовенства и церковного народа Украинской Церкви на то, чтобы оставаться в единстве с Русской Церковью. Нам некоторые говорят: дайте автокефалию Украинской Церкви, отпустите ее — всем станет легче. Но если этого не хочет народ, не хотят архиереи, не хочет духовенство, как мы можем навязать автокефалию?», - подчеркнул митрополит Иларион.

Он призвал укреплять внутреннее единство Церкви и напомнил, как Русская Церковь получила автокефальный статус.

«Автокефальное бытие нашей Церкви началось, когда Патриархом Константинопольским была подписана уния с Римом и для Русской Церкви стало понятно: на тот момент она не может ничего ждать от этого Патриарха. Спустя полтора столетия Патриарх Константинопольский вместе с другими Восточными Патриархами уже как свершившийся факт признал автокефалию Русской Церкви и Патриаршество в ней», - отметил владыка.

Митрополит Иларион призвал молиться о вразумлении Константинопольского Патриарха, неканонические действия которого привели к расколу в православном мире, и нести людям свет Евангельской веры.