Степанов намекает, что украинцам надо потерпеть до апреля с карантином

Об этом Степанов заявил на утреннем брифинге 12 ноября

По словам министра, эту волну эпидемии коронавирусной болезни не удастся пройти легко, но нужно уберечь медицинскую систему от коллапса, когда больницы не смогут принимать больных с коронавируса. А для этого нужно уменьшить количество социальных контактов.

Он призвал соблюдать введенные 11 ноября "карантин выходного дня" и эпидемические ограничения на остальные 5 дней.

Прямая речь Степанова: "Очень важно этого придерживаться от начала и до конца. Уважаемые украинцы, пожалуйста, соблюдайте все эти правила.

Давайте пройдем - трудно, я не обещаю, что будет легко: будет очень трудно - весь этот период с сегодняшнего дня и, я думаю, что до апреля, наверное. Но мы точно можем его пройти и точно можем это сделать".

Напомним: 11 ноября Кабмин отменил адаптивный карантин и ввел в Украине общий карантин с "локдауном выходного дня" как минимум до 30 ноября. Однако, по данным "Украинской правды", в правительстве уже готовятся продолжить "карантин выходного дня" до Нового года.

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