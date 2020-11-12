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Зеленский сообщил, что чувствует себя хорошо и на самоизоляции работает

13.11.2020 / 12:48
Президент Украины Владимир Зеленский, который заболел Covid-19 и в настоящее время находится в больнице "Феофания", записал видеобращение.

"Как вы знаете, Covid-19, к сожалению, не обошел и меня. Но чувствую себя я достаточно хорошо… Думаю, что большая заслуга – это именно ваша поддержка, ваши теплые слова, ваши пожелания скорейшего выздоровления, и я благодарю за это каждого из вас", - сказал Зеленский в своем видеообращении, которое обнародовал телеканал "Украина 24" в телеграм-канале.

Глава государства сообщил, что находится на самоизоляции уже третий день, но "не изолировался от работы" и продолжает выполнять свои обязанности. "Все органы власти, считаю, работают в нормальном режиме и все эти дни в онлайне у меня проходят совещания, важные переговоры, звонки, работа в общем", - сказал Зеленский.

Как сообщалось, 9 ноября президент Украины Владимир Зеленский и руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщили, что заболели Covid-19. Позже советник Ермака Михаил Подоляк рассказал, что Зеленский и Ермак проходят лечение от Covid-19 в больнице "Феофания".

Источник

коронавирус, Зеленский
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