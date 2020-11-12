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Партия Виктора Медведчука вышла на первое место среди партий Украины - опрос

13.11.2020 / 12:24
Если бы выборы в Верховную Раду Украины состоялись в ближайшее воскресенье, за "Оппозиционную платформу – За жизнь" проголосовали бы 22,1% избирателей. Этот показатель является наибольшим, тогда как правящую партию, "Слугу народа", сформировавшую монобольшинство, готовы поддержать 18,7% избирателей.

Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии.

Всего в парламент прошли бы шесть партий:

"Оппозиционная платформа - За жизнь" - Медведчук В., Бойко Ю, Рабинович В. - 22,1%,

"Европейская солидарность" - Порошенко П. Парубий А., Геращенко И. - 19,3%,

"Слуга народа" - Арахамия Д., Корниенко А., Стефанчук Г. - 18,7%,

"Батькивщина" - Тимошенко Ю., Тарута С., Наливайченко В. - 9,3%,

"Сила и честь" Игоря Смешко - 6,6%,

"Радикальная партия" Олега Ляшко - 5,4%.

Опрос проводился на всей территории Украины, кроме временно неконтролируемых районов Донецкой и Луганской областей и Крыма, Киевским международным институтом социологии по собственной инициативе, в течение 17-24 октября 2020. Метод опроса - телефонные интервью с использованием компьютера. Общее количество респондентов - 1502 человек. Вероятная погрешность - 2,6%

выборы, опрос, Медведчук
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