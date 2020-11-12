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Появился свежий рейтинг партий: конкуренты догоняют "слуг"

13.11.2020 / 14:19
Если бы выборы в парламент проходили в ноябре 2020 года, в Раду прошли бы 4 партии: "Слуга народа", "ОПЗЖ", "Евросолидарность" и "Батькивщина", также с учетом погрешности, шансы есть еще у 8-ми партий.

Таковы результаты опроса соцгруппы "Рейтинг"

Дословно: "В парламентском рейтинге лидирует партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 22,7% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.

За партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" готовы отдать голоса 17,1%, партию "Европейская солидарность" - 15,4%, "Батькивщина" - 8,0%, "За майбутнє" - 4,5%, партию "Сила и честь" - 4,3%, Радикальная партия Ляшко - 4,3%, УДАР Виталия Кличко - 3,7%, "Голос"- 3,6%, партию "Свобода" - 3,5%, партию Шария - 3,4%, партию "Украинская стратегия Гройсмана" - 3,1%".

 Рейтинг других политических сил - менее 3%.

Отмечается, что за партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская солидарность", "Голос" и партию Шария чаще голосуют жители городов.

В то же время "Батькивщина", "За майбутнє", Радикальная партия Ляшко имеют высокую поддержку среди жителей сельских территорий.

У "Слуги народа" электорат относительно равномерно распределен по типу поселения.

Опрос проводился 2-3 ноября среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Для исследования были опрошены 2000 респондентов методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Источник

рейтинг, партии
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