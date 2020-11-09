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Минские соглашения в очередности 2015 года выполнить невозможно - Кравчук

09.11.2020 / 14:17
Пункты минских соглашений, которые были утверждены в 2015 году, не могут быть выполнены Украиной. Необходимо пересмотреть их последовательности.

Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук в интервью ТАСС.

По его словам, за шесть лет многое изменилось на Донбасса и те договоренности, которые были достигнуты в 2015 году, устарели. Кравчук также отметил, что это признают и другие переговорщики.

"В нашем плане по Донбассу я показал изменения этих условий и то, что нам надо изменить очередность действий. Но мы же не меняем основной принцип, который заключается в достижении мира", - сказал он.

Кравчук отметил, что главным препятствием стал вопрос восстановления контроля на границе с Россией. По его словам и в соответствии с планом по Донбассу, это необходимо сделать до того, как Украина перейдет к выполнению политической части соглашений.

Напомним, разработанный Украиной план урегулирования на Донбассе будет предусматривать самороспуск так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Добавим, в Кремле уже отреагировали на анонсированный Украиной план для Донбасса. У Путина считают, что некоторые пункты этого плана противоречат минским договоренностям.

Источник

Донбасс, Кравчук, ТКГ
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