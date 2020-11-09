Депутата Ірпеня від Свободи Валерія Степанюка звинувачують у роботі на екс регіонала та створення ботоферми.

Оновлена міська рада Ірпеня обіцяє бути дуже цікавою, бо ще не відомо які коаліцію будуть сформовані серед представників різних партій. Запускаємо цикл статей про нових обранців. Але почнемо з самих неочікуваних та Обговорюваних депутатів. Перший на кого ми звернули увагу, це на 100% оновлений склад політичної партії ВО “СВОБОДА”, а саме депутата Валерія Степанюка і чому це може стати катастрофою для “Свободи”, пише Інформаційний портал Ірпеня.

Першим “дзвіночком”, що щось йде не так, стали коментарі у фейсбуці, люди чомусь згадували Прилипко, якусь ботоферму, коли як в Ірпені Валерій запам’ятався, як порядний журналіст розслідувач Погляду.

Для з’ясовування того, про що говорять нам вдалось поговорити з колегами Степанюка та активістами Гостомеля.

Тепер Валерій Степанюк депутат і звісно не всі хочуть спілкуватись відкрито, але активістам Гостомеля втрачати вже нічого: їх б'ють, розпускають фейки.

Перший, хто телефонував та намагався донести інформацію про Степанюка був активіст Антон Кудінов. Який на відео розповів про зв'язок та працю Свободівця Степанюка на ексрегіонал Прилипко та створення їм ботоферми для дезінформації мешканців Гостомеля.

Причетність Степанюка до ботів підтверджується і тим фактом, що після розголосу Лаврентієм Кухалейшвили інформації хто пройшов від Свободи, на нього почались атаки від фейкових сторінок, тому можливо і автор цієї статті страждає від атаки ботів. Як то кажуть у Гостомелі: не похвалиш владу Прилипко - отримуєш атаку ботів.

Рівень Степанюка, або гроші не пахнуть

В своєму інтерв'ю для Зорі Приірпіння Степанюк хвалиться, що він вважає частину своєї заслуги, що Карплюк програв вибори у ВР.

Про Погляд каже мало, але те, що з Погляда пішов то “не з власної долі” і обіцяє сенсаційний матеріал на цю тему. А програма Погляда після уходу Валерія” досі не досягла цього рівня Степанюка …” Як це вимірювати ми не знаємо, але беремо останній ролік Степанюка на ютуб каналі Погляда та ролік після і бачимо. що кількість переглядів у Степанюка менше… але то таке. З цього ми можемо зробити висновок, що депутат буде скромний.

А зараз Валерій Степанюк працює на агенцію ПУЛЬС.

Це інформаційне агентство не має державної реєстрації як ЗМІ, сторінка “про нас” вибиває помилку, а новини не мають авторів, немає ПІБ редактора тобто сайт має всі ознаки фейкового ЗМІ.

Ось, що розповідає колишній колега Валерія Степанюка з телеканалу «Погляд»:

«Валерій займався тим, що готував програми, в яких тонко висміював різних чиновників та голів селищ чи міст. Отаке висміювання в студії самим Валерієм по часу займало десь половину усієї програми, в той час, коли інші журналісти готували дійсно серйозні розслідування. Але при цьому він непогано як для журналіста - ведучого заробляв, десь біля 20 тисяч гривень. Непорозуміння із власником телеканалу - Олексієм Зіневичем виникло через те, що Валерія попросили знімати дві програми на місяць, а не одну, як він звик це робити більше двох років. Це був карантин, деякі журналісти фізично не могли приїздити на роботу з Києва, а програми треба було комусь знімати. Валерій «став у позу» попросив якусь захмарну суму, але Олексій на ці умови не пішов. Степанюк звільнився, а через деякий час ми почули його голос у роликах фейсбук і ютуб-каналу Юрія Прилипка. Смішно, адже колись сам Степанюк проти «гостомельської банди» знімав сюжети. Але, як то кажуть, гроші не пахнуть. Він потім приїздив влітку на «Погляд» і розповідав, що пішов до Прилипка, бо той гарно платить і взагалі, він там що хоче, те і робить. Він сказав якусь цитату, вже не пригадую, але суть була в цьому: «журналісти – це така професія, що треба шукати себе там, де добре платять». Він сказав «дурних нема, я працюю менше, а заробляю більше». Потім колеги сказали, що у Прилипка він заробляє 25 тисяч гривень. Це все було так принизливо для журналістів сказано, з таким натяком, що ми всі тут «лохі», а він весь такий крутий та дружить з родиною Прилипка і взагалі, Гостомель – це рай. Важко уявити, що поважний колись журналіст став мислити категоріями «бабок» та осіб, які м’яко кажучи, не добросовісні.

Раніше на Степанюка ми не звертали увагу, бо в Ірпені вистачає свої “бото-ферм”, але зараз він депутат і депутат не від зашквареної партії “Нові Обличчя”, а від Свободи. Депутат Свободовець працює на екс-регіонала? Травить активістів? Не уявляли, що колись таке напишу. Але попереджений значить озброєний! Тому громаді Ірпеня бути на гоготові до самих несподіваних коаліцій. Але ж сподіваємось. що ця стаття дійде до керівництва СВОБОДИ і буде прийняти якесь адекватне рішення.

Стаття на тему, щодо так трапилось. що свобода “зрадила” своїм перевіреним бійцям, та хто та як формував список буде потім. Але це зовсім інша історія...