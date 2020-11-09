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Порошенко продовжує піаритись незважаючи на передсмертний стан тещі

09.11.2020 / 14:35
Машину політичного піару Петра и Марини Порошенко не може зупинити навіть передсмертний стан матері останньої. У неділю екс-президент та його дружина з’явилися на прем’єрному показі фільму «Атлантида» у кінотеатрі «Жовтень» у Києві.

Хоча за день до цього, під час ефіру на програмі Савіка Шустера Петро Порошенко заявив, що його теща може у будь-яку мить померти від коронавірусу.

«У моєї дружини Марини зараз в лікарні від коронавірусу вмирає мати. Вона знепритомніла», - заявив Порошенко у суботу. Але вже наступного дня подружжя Порошенко з радісними посмішками позувало на прем’єрному показі фільму. І радісно фотографувалося із знімальною командою та акторами. Ані Петро, ані Марина не виявляли жодного хвилювання чи занепокоєння.

Така поведінка неприємно здивувала багатьох українців. У соціальних мережах вже з’явилися обурені коментарі. Користувачі вважають, що нормальна людина під час важкої хвороби близьких має залишатися поруч в намагатися підтримувати і допомагати. «Якщо Петро Олексійович цього не зробив, то висновків може бути лише два: або він сказав неправду на ефірі у Шустера про стан матері своєї дружини, або йому настільки важніше політична агітація, що він просто не втримався від можливості попіаритись у таких важких обставинах. Обидва висновки показують, наскільки жага до влади змінила «Сивого Гетьмана», - написав один з користувачів Фейсбуку.

Порошенко
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