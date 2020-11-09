Катастрофа МАУ: Енин сказал, от чего зависят дальнейшие переговоры с Ираном

Об этом сказал заместитель министра иностранных дел Украины, руководитель украинской группы переговорщиков с Ираном по катастрофе украинского самолета Евгений Енин, сообщает 8 ноября Радио Свобода.

«На сегодняшний день мы еще не согласовали точные даты переговоров, в значительной степени это будет зависеть как от выполнения сторонами договоренностей, достигнутых во время предыдущего раунда переговоров, так и от ситуации с пандемией COVID-19. Безусловно, мы ждем выполнения иранской стороной своих обещаний - направление информации. Это напрямую будет влиять на ситуацию, которую мы можем иметь во время следующего раунда переговоров. Если мы увидим, что пока не о чем говорить, то, пожалуй, более целесообразно подождать, пока все стороны выполнят данные ими обязательства. Переговорный процесс, который мы проводим с иранской стороной, он не касается никоим образом, не касается технического расследования, согласно приложению 13 Чикагской конвенции, так же уголовное расследование и взаимодействие органов досудебного расследования прокуратуры наших государств абсолютно параллельные процессы», - сказал Енин.

Он сообщил, что 6 ноября состоялось очередное заседание Совета IKAO (Международной организации гражданской авиации - ред.) и представитель Украины принял участие в нем и даже имел возможность выступить, несмотря на то, что Украина не является членом Совета IKAO.

«Украинская сторона в очередной раз подчеркнула, что нашей целью является установление справедливости, то есть это обеспечение объективного, беспристрастного расследования как технического, так и уголовного, по результатам которого все виновные должны быть привлечены к ответственности, а также устранения причин, повлекших трагедию, и обеспечение достойного уровня компенсации. Мы с нетерпением ждем информацию, которую пообещал нам предоставить Иран в рамках переговорного процесса, а также завершения технического расследования именно объективным и беспристрастным способом. Сейчас соответствующая информация ни Министерству иностранных дел, ни Офису генерального прокурора с иранской стороны не поступала», - добавил Енин.

Он рассказал об инициативе канадской стороны о проведении форума «Безопасное небо», который планируется провести 8-9 декабря этого года в режиме онлайн, и Украина, по его словам, планирует принять участие в работе этого форума.

«У нас, безусловно, есть определенные достижения по результатам двух раундов переговоров с иранской стороной, но дальнейший успех, безусловно, в значительной степени будет зависеть от наличия политической воли Ирана. Тем временем мы продолжаем координировать усилия всех пострадавших государств - это Швеция, Великобритания, Канада, Афганистан и Украина - с целью выяснения всех обстоятельств трагедии и не допустить повторения подобных инцидентов в будущем», - отметил заместитель министра иностранных дел.

Как сообщалось, самолет Boeing 737-800NG с регистрационным номером UR-PSR авиакомпании «Международные авиалинии Украины» рейса PS752, следовавший из Тегерана в Киев был сбит вскоре после вылета из международного аэропорта столицы Ирана утром 8 января. Погибли все 176 человек, которые были в самолете, - 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди погибших - граждане семи стран, в том числе 11 украинцев (все 9 членов экипажа и 2 пассажира).

Утром 11 января, после нескольких дней возражений, в Иране официально признали вину за сбитый украинский самолет из зенитно-ракетного комплекса противовоздушной обороны, что назвали ошибкой, и взяли на себя ответственность.

30 июля в Киеве с участием иранской делегации начались переговоры о компенсациях за сбитый Ираном самолет PS752. 19 октября начался второй раунд переговоров с Ираном.

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