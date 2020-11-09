Войти | Зарегистрироваться
16:59

понедельник,
09 ноября
Онлайн
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Жизнь
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Страна
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

В ТКГ рассказали, когда амнистируют участников войны на Донбассе

09.11.2020 / 15:19
Закон об амнистии участников войны на Донбассе, под которую не подпадут виновные в тяжких преступлениях, будет принят Верховной радой после выборов и формирования местных органов власти на этих территориях в соответствии с украинским законодательством.

В законе будут учтены особенности региона и мировой опыт в этих вопросах.

Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в интервью ТАСС.

"Когда будет создана местная власть после выборов на неподконтрольной территории, будет и принят украинским парламентом закон об амнистии. Амнистия до выборов нереальна", - сказал он.

Для определения тех, кто подпадает под амнистию, Кравчук допустил создание специальных комиссий с участием местных властей Донбасса.

"Каждый человек будет рассматриваться отдельно, его вина должна будет доказана по закону через суд. Другого быть не может. Невинные люди не должны пострадать", - отметил он.

Напомним, ранее вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что амнистия не будет применяться к лицам, которые причастны к авиакатастрофе МН17 и военным преступлениям в ходе войны на Донбассе.

Кроме того, ранее Резников заявил, что амнистия на Донбассе будет вводиться исходя из степени тяжести преступлений. Неопределенным остается вопрос организации самой процедуры.

Источник

амнистия, Донбасс, Кравчук
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
9 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.