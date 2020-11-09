Митрополит Антоний рассказал, что значит настоящий подвиг

Подвиг - это когда Господь освящает Своим присутствием нашу жизнь.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на kp.ua, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Подвиг всегда должен быть по силам, которые дает Господь. Каждому из нас в разные периоды жизни Богом даются определенные силы, именно в согласии с полученным свыше и нужно действовать. Иногда это смиренное ожидание, в другой раз - активные шаги, а порой - выходящие за рамки человеческого разумения действия. Соизмерение своей жизни с Божиим промыслом относительно нас и есть подвиг», - отметил митрополит Антоний.

По его словам, иногда подвиг - это смиренное ожидание, в другой раз — активные шаги, а порой — выходящие за рамки человеческого разумения действия. Как раз соизмерение своей жизни с Божиим Промыслом относительно нас и является подвигом.

Управделами УПЦ рассказал, как отличить подвиг от самоволия.

«Подвиг - это отречение от себя, своей воли и исполнение воли Божией. Только Бог знает, куда мы идем, какие испытания нам под силу. Всецелое доверие Спасителю ведет к настоящим подвигам, которые необходимы и полезны конкретной душе.

К сожалению, зачастую самоволие выдается за подвиг. Человек выкинет штуку, выходящую за рамки обыденного, и тут же из него делают героя, а поступок называют подвигом», - подчеркнул архиерей.

Он напомнил, что порой даже кажущееся бездействие может быть подвигом, например, «молчание в ответ на хамство, грубость, агрессию».

«Нам даётся возможность возрастать духовно именно благодаря незаметным каждодневным подвигам», — заключил митрополит Антоний.