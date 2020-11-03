Зеленский настоятельно попросил "слуг" принять "жесткие решения" по КС

Об этом свидетельствует аудиообращение главы государства, которое есть в распоряжении Украинской правды

Прямая речь: "Попробуем жестко перезагрузить всю систему, так как время разговоров закончилось, закончилось время уговоров и мягкости. Нужно принять жесткие решения по Конституционному суду. Обязательно! Это даже не просьба. Никаких просьб, когда уничтожают ценности".

Если я решу, что путь разрешения кризиса возможен только посредством предложенного закона, надо обязательно поддержать. Если мы найдем другой, менее конфликтный путь, будет другое решение".

По его словам, решение судей КС "в считанные часы поставило страну на грань катастрофы" и представляет собой "прямой и быстрый путь к кровопролитию, противостоянию на улицах".

Но Зеленский верит, что рядом с ним "стоит мощная команда своих", которая способна исправить ситуацию, "потому что мы на стороне людей, на стороне правды, на стороне прогресса".

"История не судит победителей", - подчеркнул президент.

Напомним, 27 октября по представлению 48 народных депутатов Конституционный суд признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства. В частности, КС проголосовал за отмену статьи 366-1 Уголовного кодекса (недостоверное декларирование), незаконного обогащения, электронного декларирования, полномочий НАПК.

В ответ на это решение Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда, признать его решение о декларировании "ничтожным" и без правовых последствий и отменить соответствующие изменения в закон "О предотвращении коррупции".

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