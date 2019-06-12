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У Зеленского рассчитывают, что КС примет решение по указу о роспуске Рады раньше, чем через месяц

12.06.2019 / 15:57
Представитель президента в КС Федор Вениславский рассчитывает, что решение КС относительно конституционности указа президента о досрочном прекращении полномочий ВР и назначении внеочередных выборов будет принято раньше, чем через месяц.

"Закон о Конституционном суде Украины даёт на принятие решения по этому вопросу месяц. То есть можем прогнозировать, что не позднее 29 июня 2019 года должно быть решение суда, но мы ожидаем его быстрее, мы не заинтересованы в затягивании процесса каким-то образом", - сказал Вениславский журналистам во вторник, 11 июня.

Он также заявил, что не может прогнозировать ситуации, при которой президентский указ будет признан неконституционным: "Мы не допускаем возможности признания указа неконституционным".

"Убежден, что оснований для признания неконституционным указа президента о досрочном прекращении полномочий парламента нет", - сказал Вениславский.

Вместе с тем, что он не ожидает решения КС по этому делу уже во вторник, "так как по процедуре судьи после окончания острый части слушаний переходят в закрытую". "Не было ни разу, чтобы в день открытия заседания было решение. Это очень маловероятно", - сказал представитель главы государства в КС.

Отвечая на вопрос о том, с какой целью приходил в суд президент Зеленский, Вениславский сообщил, что Конституционный суд решил проводить слушания при участии представителей субъекта права на конституционное представление и органа, который выдал указ, то есть, при участии президента.

"Непосредственно в приглашении на имя президента Украины, которое было адресовано с подписью главы КС, президент был приглашен к участию в заседании Конституционного суда Украины.... Президент явился... и он воспользовался своим правом и заявил ходатайство о том, чтобы суд слушал дел в его отсутствии при представительстве его интересов представителем президента в КС… На этом он считает свою миссию выполненной, чтобы не осуществлять давление на суд", - пояснил Вениславский.

Источник 

Зеленский, КС, внеочередные выборы
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