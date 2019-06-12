Стартует вступительная кампания в Киевских духовных школах

В Киевской духовной академии и семинарии стартует вступительная кампания.

Прием документов начнется 18 июня и продлится до 26 июля, сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу КДАиС.

Вступительная кампания в Киевской духовной академии и семинарии пройдет с 30 июля по 3 августа.