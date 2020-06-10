В духовных школах УПЦ началась вступительная кампания

Приём документов желающих поступить в духовные семинарии и училища Украинской Православной Церкви начался в июне.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт журнала «Фома в Украине», в Киевской духовной семинарии приём документов продлится по 28 июля. Вступительная кампания стартует 3 августа и завершится 8 августа. В духовную школу принимаются молодые люди возрастом до 35 лет, с полным средним или высшим образованием, неженатые или женатые первым браком. Абитуриенты пройдут собеседование и сдадут устные экзамены по дисциплинам «Библейская история Ветхого и Нового Заветов», «Основы Православного вероучения», напишут сочинение на библейскую либо церковно-историческую тему.

Киевская духовная академия принимает студентов возрастом до 35 лет, окончивших семинарию без троек. Для поступления кандидаты проходят собеседование и сдают устные экзамены по догматическому богословию, Священному Писанию Ветхого и Нового Заветов, церковной истории и английскому языку. Обучение дневное, заочное возможно только для священнослужителей и мирян, несущих послушания в епархиальных управлениях.

Ждут абитуриентов и в Одесской духовной семинарии. Поступить могут лица православного вероисповедания мужского пола в возрасте от 18 до 35 лет, имеющие среднее или высшее образование, холостые или женатые первым браком. На заочный сектор принимаются священнослужители либо миряне, готовящиеся к рукоположению в священный сан.

При Одесской семинарии действуют регентское, иконописное и золотошвейное отделения. Первое готовит регентов, псаломщиков и преподавателей воскресных школ; на обучение принимаются лица женского пола в возрасте от 17 до 25 лет, со средним или высшим образованием. Предпочтение отдаётся имеющим музыкальное образование и опыт клиросного послушания. Срок обучения — 3 года.

На иконописное отделение могут поступить как девушки, так и юноши со средним или высшим образованием (желательно художественным). Срок обучения — 4 года. По окончании выпускники получают диплом Одесской духовной семинарии с присвоением квалификации по специальностям: иконопись, мозаика и фреска.

В Полтавской миссионерской духовной семинарии действуют три факультета: богословско-миссионерский и миссионерско-катехизаторский (принимаются юноши и девушки возрастом от 17 лет; срок обучения 4 года), регентов-псаломщиков (юноши от 17-ти и девушки от 16-ти; срок обучения 2 года очно или 3 года заочно), а также Иконописная школа имени преподобного Порфирия Кавсокаливита (срок обучения 4 года). Приём документов проходит в режиме онлайн и завершится 24 августа. Вступительные экзамены состоятся 24 августа (по иконописному рисунку), 25 августа (на стационарную форму обучения), 26 августа (для заочников).

В Волынской духовной семинарии будут ожидать заявок абитуриентов до 22 августа, на электронную почту. 25–26 августа пройдут вступительные экзамены. Абитуриенты (молодые люди возрастом от 18-ти до 35-ти, холостые или женатые первым браком) должны будут пройти собеседование, сдать письменную работу, устный экзамен по «Священной истории Ветхого и Нового Заветов», продемонстрировать умение читать по-церковнославянски и петь богослужебные песнопения, а также - знание на память и понимание ряда молитв. Заочное обучение могут проходить только священнослужители возрастом до 50 лет.

В духовной школе действует регентское отделение, обучение на нём длится 2 года. Поступать могут как юноши, так и девушки.

Прием документов в Почаевской духовной семинарии продлится с 15 июня до 19 августа. Абитуриенты (молодые люди в возрасте до 35 лет, имеющие полное среднее или высшее образование, холостые или женатые первым браком) будут сдавать экзамены по дисциплинам «Священная история Ветхого Завета», «Священная история Нового Заветов», «Основы Православного вероучения», «Церковная история», «Богослужебный устав», писать диктант на церковно-историческую тему и демонстрировать умение петь богослужебные песнопения и осмысленное знание наизусть ряда молитв.

В Харьковской духовной семинарии апостола Иоанна Богослова действуют дневной и заочный (для священнослужителей) факультеты. Приём документов начнётся 1 июля и продлится до 25 августа. Абитуриенты пройдут собеседование на знание Закона Божиего, прослушивание по церковному пению, напишут сочинение или изложение. Поступающие должны свободно читать богослужебные книги на церковнославянском языке, а также знать наизусть и понимать ряд молитв, быть знакомыми со святоотеческой литературой, житиями святых (преподобных Антония и Феодосия Печерских, Сергия Радонежского, Серафима Саровского, местночтимых святых своей епархии). Вступительные экзамены пройдут в конце августа.

При духовной школе действуют регентские и певческие курсы (срок обучения 2 года) и иконописная школа.

Сумская духовная семинария имени Блаженнейшего Митрополита Владимира (Сабодана) принимает молодых людей возрастом от 18 до 35 лет с полным средним образованием. Препочтение отдается абитуриентам с высшим образованием, прошедшим военную службу и женатым. Абитуриентам нужно будет продемонстрировать знание наизусть основных молитв, Священной истории Ветхого и Нового Заветов, общих сведений о Православном богослужении, продемонстрировать умение петь богослужебные песнопения и читать по-церковнославянски, а также написать сочинение, сдать устный экзамен по истории Украины. Прием документов стартовал после праздника Пятидесятницы.

В Черновицком православном богословском институте принимают документы до 24 августа. Поступить могут юноши и девушки с полным средним образованием. Подготовка ведётся по специальностям: «Богословие», «Церковная журналистика», «Иконописное искусство», «Музыкальное искусство». Формы обучения: дневная, заочная, экстернат и дистанционная. Кроме бакалаврата, действуют магистратура, аспирантура и докторантура.

Получить богословское образование приглашает и Классический приватный университет (Запорожье). Поступать в университет можно на бакалаврат и магистратуру.

Кроме того, для абитуриентов открыты двери Черниговского, Мукачевского и Свердловского духовных училищ, а также Владимир-Волынского регентского духовного училища, Городокского духовного училища регентов-псаломщиков, Корецкого регентско-катехизаторского духовного училища, Кременецкого богословско-регентского училища, Каменец-Подольского иконописного училища, регентское духовное училище при Зимненском Свято-Успенском монастыре.

Дети, окончившие семь, восемь или девять классов школы, могут поступить в Монастырское духовно-профессиональное училище имени преподобного Иоанна Дамаскина (при Свято-Покровской Голосеевской обители в Киеве). В училище работают швейное, кулинарное, деревообрабатывающее, регентское, иконописное отделения и отделение резчиков по дереву. Срок обучения - от двух лет.