В Одесской области мужчина похитил золотые украшения из киота иконы в храме

В Одесской области в селе Васильевка правоохранители задержали мужчину, который обокрал храм.

«Злоумышленник ночью проник в культовое сооружение в селе Васильевка, разбив оконное стекло, и похитил с иконы драгоценные украшения на сумму около 15 тыс гривен», –сообщили в Беляевском отделе Национальной полиции в Одесской области.

Отмечается, что, получив сообщение о краже от священнослужителя, в течение нескольких дней сотрудники территориального отдела полиции разоблачили злоумышленника. Им оказался ранее судимый за имущественные преступления житель соседнего села, который всего один раз, накануне преступления, приезжал в храм якобы на службу.

По словам подозреваемого, «в церкви в одной из икон он увидел кольца, цепочки и крестики, принесённые прихожанами, и решил вернуться за ними ночью».

Всё похищенное он спрятал на своём огороде.

Церковные вещи полицейские у правонарушителя изъяли, а по факту кражи с проникновением в помещение начали производство по ч.3 ст.185 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до шести лет.