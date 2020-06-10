Киев пока не может открыть кафе и рестораны

Об этом сообщается на Facebook-страницах мэра столицы Виталия Кличко и его советника Владимира Бондаренко

Прямая речь Бондаренко: "Столица не может перейти на следующие этапы послаблений противоэпидемических мероприятий".

Причиной Бондаренко называет несоответствие столицы одному из критерии Минздрава. Речь идет о инцидентности. Установленная министерством норма для Киева 12 человек на 100 000 населения. Сейчас этот показатель составляет 15,23 чел./100 тыс. населения.

В то же время, летние площадки и террасы заведений работают при соблюдений противоэпидемических мероприятий.

Кличко написал в Facebook, что за минувшие сутки в столице подтвердили заболевания COVID-19 еще в 33 человек, среди них один медик. Двое больных умерли.

Среди тех, у кого заболевание подтвердили за минувшие сутки: 20 женщин в возрасте от 19 до 82 лет. 12 мужчин от 19 до 73 лет. И мальчик, которому 9 лет.

В больницы столицы госпитализировали 5 пациентов. Другие - на самоизоляции.

По состоянию на 9 июня в Киеве уже 3523 подтвержденных случая заболевания COVID-19. За период пандемии от коронавируса умерли 79 человек.

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