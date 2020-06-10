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На Киевщине парафии УПЦ помогают многодетным семьям продуктами и канцелярией

10.06.2020 / 17:08
На Киевщине парафии УПЦ помогают многодетным семьям продуктами и канцелярией
Киевщина Источник: Центр информации УПЦ
Парафии УПЦ помогают семьям с детьми

В Украинской Православной Церкви продолжают поддерживать многодетные семьи.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Бориспольскую епархию, ко Дню защиты детей парафии Киевщины передали нуждающимся семьям гуманитарную помощь.

Приход в честь Вознесения Господня села Кучаков Бориспольского района Киевской области оказал помощь многодетным и малообеспеченным семьям, которым были доставлены канцелярские и продуктовые наборы.
Православный приход в честь Вознесения Господня села Дударков также передал помощь многодетной семье, которая нуждается в поддержке.

Также община прихода в честь святого Архистратига Михаила в селе Великая Старица посетила многодетные семьи своего села с гуманитарной помощью.

Источник: Inpress.ua
церковь, УПЦ, Киевщина
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