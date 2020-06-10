На Киевщине парафии УПЦ помогают многодетным семьям продуктами и канцелярией

В Украинской Православной Церкви продолжают поддерживать многодетные семьи.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Бориспольскую епархию, ко Дню защиты детей парафии Киевщины передали нуждающимся семьям гуманитарную помощь.

Приход в честь Вознесения Господня села Кучаков Бориспольского района Киевской области оказал помощь многодетным и малообеспеченным семьям, которым были доставлены канцелярские и продуктовые наборы.

Православный приход в честь Вознесения Господня села Дударков также передал помощь многодетной семье, которая нуждается в поддержке.

Также община прихода в честь святого Архистратига Михаила в селе Великая Старица посетила многодетные семьи своего села с гуманитарной помощью.