Подозреваемого в убийстве майдановца снайпера выпустили под ночной домашний арест

Об этом сообщил прокурор Игорь Земсков, пишет Insider.

"Судья Смык рассматривала ходатайство о продлении меры пресечения и изменила режим – с круглосуточного на ночной домашний арест. Ходатайство подавала прокуратура о продлении меры. Браслет в течение 5 дней еще не обеспечило управление полиции. Мотивирует тем, что у них нет в наличии браслетов", - рассказал он.

Мера пресечения действует до 9 августа. Кроме того, сам Хмель в ходе заседания сообщил, что ему необходимо работать, поскольку у него жена без работы. Он заявил, что у него на иждивении малолетний ребенок.

Напоминаем, Александр Храпаченко - активист Евромайдана, театральный режиссер-любитель. Был убит выстрелом снайпера на улице Институтской в ​​Киеве во время событий 20 февраля 2014. Герой Небесной Сотни, герой Украины.

15 ноября 2018 года стало известно, что правоохранители задержали бывшего снайпера Внутренних войск, которого подозревают в убийстве активистов Евромайдана 20 февраля 2014 на улице Институтской в ​​Киеве.

Задержанный спецназовец Дмитрий Хмель служил в подразделении "Омега" во время Евромайдана. Его подозревают в убийстве активиста Храпаченко. Сейчас продолжается досудебное следствие и Хмель находится в статусе подозреваемого.

Ранее Хмеля отпустили под домашний арест.

Правоохранители расследуют дело в отношении бывших сотрудников "Беркута", подозреваемых в убийствах 48 активистов Евромайдана 20 февраля 2014.

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