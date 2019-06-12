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Православные волонтеры Полтавщины провели благотворительную ярмарку, чтобы помочь онкобольным детям

12.06.2019 / 17:08
Помощь получили четверо пациентов в возрасте от 2 до 10 лет, находящихся на лечении в стационаре онкогематологического отделения

Православные волонтеры из благотворительного молодежного центра «Благо» Полтавщины провели благотворительную ярмарку, чтобы помочь онкобольным детям.

Средства на лечение детей были собраны в рамках традиционной благотворительной ярмарки «Чужих детей не бывает», сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Полтавской епархии УПЦ.

11 июня православные волонтеры из благотворительного молодежного центра «Благо» игумен Афанасий (Бедный) и Екатерина Дашевская посетили онкогематологическое отделение Детской городской клинической больницы города Полтава. Волонтеры передали на лечение детей денежные средства, собранные во время благотворительной ярмарки.

В этот раз адресную помощь получили четверо пациентов в возрасте от 2 до 10 лет, находящихся на лечении в стационаре онкогематологического отделения Полтавской городской детской клинической больницы.

Благотворительный молодежный центр «Благо» является составной частью Отдела благотворительности и социального служения Полтавской епархии УПЦ.

 

Источник: Inpress.ua
упц мп, УПЦ, Полтавщина
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