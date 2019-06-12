Православные волонтеры Полтавщины провели благотворительную ярмарку, чтобы помочь онкобольным детям

Православные волонтеры из благотворительного молодежного центра «Благо» Полтавщины провели благотворительную ярмарку, чтобы помочь онкобольным детям.

Средства на лечение детей были собраны в рамках традиционной благотворительной ярмарки «Чужих детей не бывает», сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Полтавской епархии УПЦ.

11 июня православные волонтеры из благотворительного молодежного центра «Благо» игумен Афанасий (Бедный) и Екатерина Дашевская посетили онкогематологическое отделение Детской городской клинической больницы города Полтава. Волонтеры передали на лечение детей денежные средства, собранные во время благотворительной ярмарки.

В этот раз адресную помощь получили четверо пациентов в возрасте от 2 до 10 лет, находящихся на лечении в стационаре онкогематологического отделения Полтавской городской детской клинической больницы.

Благотворительный молодежный центр «Благо» является составной частью Отдела благотворительности и социального служения Полтавской епархии УПЦ.