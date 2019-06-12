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На Киевщине с помощью слезоточивого газа захватили церковный дом УПЦ

12.06.2019 / 17:09
На Киевщине с помощью слезоточивого газа захватили церковный дом УПЦ
С. Погребы Источник: Центр информации УПЦ
Представители ПЦУ с применением силы вытеснили охрану за пределы церковной территории

В селе Погребы Броварского района Киевской области вечером 11 июня представители Православной Церкви Украины захватили церковный дом Свято-Успенского прихода Украинской Православной Церкви.

В доме находились сотрудники охранной фирмы, которые в соответствии с заключенным договором осуществляли охрану храма и церковного дома, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Бориспольской епархии.

Представители ПЦУ с применением силы вытеснили охрану за пределы церковной территории.

В епархии рассказали, что во время конфликта активисты ПЦУ применили слезоточивый газ. Одному из охранников газ повредил глаза.

Еще вначале конфликта в храм прибыли сотрудники полиции, которые наблюдали за развитием конфликта, и по данным Бориспольской епархии УПЦ, встали на сторону нападавших.

«Во время распыления газа в лицо охранника, полицейские находились на расстоянии одного метра от него, при этом не препятствовали правонарушению и не задержали нарушителя. А уже после вытеснения охраны за пределы церковной территории сотрудники полиции стали между нашими верующими и верующими ПЦУ и не пускали наших верующих на территорию храма. Такие совместные действия полиции и представителей ПЦУ привели к захвату церковного здания и нарушению прав верующих Свято-Успенского прихода села Погреба. Свято-Успенский храм продолжает оставаться закрытым до решения конфликта в судебном порядке», - говорится в сообщении епархии.

Пострадавший от нападения подал в правоохранительные органы заявление о совершении по отношению к нему уголовного преступления.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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