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Мужчины или женщины: выяснили, кто в Украине больше курит

12.06.2019 / 17:14
В Украине курят около 8, 2 млн человек (23% населения страны), из них более 70% признали, что хотят избавиться от этой вредной привычки.

Об этом во время брифинга рассказала коммерческий директор социологического агентства Kantar Светлана Винославская.

По ее словам, в Украине курят более 40% мужчин и 9% женщин.

"В Украине около 8.2 миллиона курильщиков, или 23% всего населения страны. Ежегодно более 85 тысяч украинцев умирают от заболеваний, связанных с курением", - отметила Винославская.

Ссылаясь на результаты исследований, социолог отметила, что 74% опрошенных убеждены, что курение - одна из основных социальных проблем Украины, 56% курильщиков признают, что эта привычка негативно влияет за здоровье.

"Более 60% опрошенных признали, что резко снижается общее состояние здоровья, 77% признались, что курение влияет на сосудистую систему, 52% пожаловались на значительное ухудшение состояния кожи. 85% опрошенных признали, в частности, что курение сказывается на функционировании их легочной системы", - сообщила Винославская.

Она добавила, что 70% украинских курильщиков признались, что хотят бросить эту вредную привычку, и подавляющее большинство пытаются это сделать.

Исследование проводилось в мае 2019 года. Его цель - изучить отношение к табакокурению взрослого населения страны (от 29 до 65 лет). Были опрошены более тысячи жителей крупнейших городов Украины: Киева, Днипра, Запорожья, Одессы, Харькова и Кривого Рога.

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курение, сигареты
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