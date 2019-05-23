Невыгодная привычка: курильщикам придется платить за сигареты больше 100 грн

Сигареты буду дорожать за счет акциза. В этом 2019 году ставку сбора уже один раз повышали. Второй этап роста цен ждет украинцев в июле. Как и почему будут дорожать сигареты, разбирался сайт "Сегодня".

Табачные компании научились обходить повышение

В Украине акциз на табак регулярно повышается с 2008 года. За 10 лет стоимость пачки выросла в 20 раз. И это еще не предел. На сегодня цена одной пачки сигарет на 70% состоит из налогов – акцизного сбора, НДС и розничного налога.

В июле акциз на табак поднимут еще раз. За пачку сигарет курильщику придется отдать на две гривни больше.

Дело в том, что Украина обязалась увеличить акциз на табачную продукцию до 2025 грн до 90 евро за 1000 сигарет. Для этого ставку сбора каждый год повышают на 20%. А в прошлом 2018 году к этому проценту добавили еще и повышение на уровень инфляции. Но даже с поднятием ставки 1 июля акциз составит только 1011 грн на 1000 сигарет. Это немногим больше 34 евро.

"90 евро за 1000 сигарет – это минимальная ставка в Европе. Но к 2025 году ее размер в ЕС будет выше, а это значит, что табачные изделия в Украине все равно останутся одними из самых дешевых", – говорит Константин Красовский, завотделом контроля над табаком Украинского института стратегических исследований Минздрава.

В 2025 году в цене пачки сигарет будет минимум 54 грн акциза, при условии, что курс евро не изменится. Но ещё есть НДС, розничная наценка и прибыль. Таким образом, за пачку сигарет придется выложить больше 100 грн.

А вот в июле сигареты не подорожают, считает Красовский. Табачные компании давно поняли, что сразу повышать цены на 2-3 гривни невыгодно. Человек тогда начнет задумываться, а не бросить ли курить. Поэтому производители, зная о повышении сбора, повышают цены на сигареты понемногу на протяжении года.

"В июле налоговая нагрузка на пачку сигарет вырастет более чем на две гривни. Но это не повлияет на стоимость сигарет. Табачные компании приспособились и повышают цены на протяжении года. Например, в прошлом году акциз повысился 1 января. С Нового года должны были вырасти цены, но их повысили незначительно. Их подняли до этого – в августе-декабре, сигареты подорожали на пять гривень. Табачные компании просто подсчитали, что если цена на пачку сигарет сразу вырастет на три гривни, то человек задумается о том, что пора бросать курить. Но если эти три гривни разбить, то он не бросает курить", – рассказывает Красовский.

Курильщиков меньше не стало

Последний раз антитабачные законы принимались в 2012 году. Тогда парламент запретил рекламу сигарет, курение в ресторанах, а на пачках появились предупреждения о вреде для здоровья. Благодаря запретам в Украине росло количество людей, бросивших курить. До недавнего времени.

Хотя сигареты дорожают, за последних два года меньше курильщиков не стало. На февраль 2019-го 42,2% мужчин и 9,4% женщин заявили, что курят, говорится в исследовании Киевского международного института социологии. Похожие показатели были и в 2017.

Чтобы украинцы не бросали курить, табачная индустрия вывела на рынок новые электронные продукты, которые позиционируют как "менее вредные" или помогающие бросить курить, говорит Татьяна Андреева, кандидат медицинских наук. Хотя это не доказано. FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США) наоборот запретила Philip Morris International при продвижении iQOS указывать, что этот продукт менее вреден.

Контроль за табаком должен быть системным. Последние меры принимались семь лет назад, но этого мало. Если и дальше ничего не делать, начнется рост числа курильщиков. Тем более, что продажа электрорнных сигарет в Украине не ограничивается – их могут покупать и школьники.

В средине мая депутаты должны были принять очередной антитабачный закон. Проект №4030а должен был:

запретить выкладки сигарет на витринах магазинов и киосков;

ввести полный запрет курения в зданиях офисов, предприятий, отелей, общежитий и вокзалов;

возобновить проверки ресторанов и кафе, где нарушают закон и курят;

дать органам местного самоуправления дополнительно определять места свободные от курения;

ввести единый штраф за курение в неположенном месте – 340 грн. Сегодня штраф за курение в общественном месте составляет от 51 до 170 гривен

Этот законопроект пролежал в парламенте три года. Когда его писали, в 2016-м, еще не были так распространены и доступны электронные сигареты

"Голосование было очень показательным. В очередное раз свое лицо показали табачные лоббисты, которые сделали все возможное, чтобы законопроект не поддержали. Последние антитабачные законы принимались в 2012 году, и фактически их актуальность исчерпалась. За это время появились новые приспособления для курения, которые никак не регулируются. В Верховной Раде есть еще один законопроект №2820 – в нем учтены европейские директивы, маркировка сигарет, регулирование электронных сигарет, устройств для нагревания табака", – рассказывает Оксана Тотовицкая, эксперт ОО "Життя".

Запрет кальянов, электронных и ароматизированных сигарет

"Аэрозоль электронных сигарет не просто "водяной пар", как это утверждается во время продажи. Электронные сигареты создают серьезную угрозу для подростков и беременных. Они усиливают воздействие никотина и ряда токсичных веществ на окружающих. Тем не менее, качественные электронные сигареты, вероятно, будут выделять меньше токсичных веществ, чем обычные сигареты. Однако в настоящее время нам неизвестна величина снижения риска", – говорится в отчете ВОЗ.

Законопроект №2820 предлагает запретить продавать электронные сигареты несовершеннолетним. Еще депутаты хотят, чтобы производитель писал на упаковке информацию о противопоказаниях и рисках для здоровья, а также запретить их рекламу. По данным Всемирной организации здравоохранения, в 29 странах мира электронную сигарету можно купить только с 18 лет, а в 39 странах их запрещено рекламировать.

Законопроект № 2820 предлагает:

увеличить размер изображения о вреде курения до 65% пачки, а рисунки-предупреждения менять ежегодно;

запретить табачные изделия с ароматизаторами и вкусами;

урегулировать продажу и маркировку электронных сигарет;

обязать производителя электронных сигарет отчитываться Минздраву о составе жидкостей для электронных сигарет и компонентах, которые выделяются с дымом;

полностью запретить рекламу сигарет в интернете;

указывать состав всех компонентов.

Виталий Андроник

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