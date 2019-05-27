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Итоги первого квартала для украинской экономики: высокие цены и дешевая нацвалюта

27.05.2019 / 09:27
Итоги первого квартала для украинской экономики: высокие цены и дешевая нацвалюта
ВВП Украины продолжает расти: по последним данным Госстата, реальный, то есть за вычетом инфляции, объем всех товаров и услуг, произведенных внутри страны (ВВП), увеличился с начала года на 0,2%, а по сравнению с 1-м кварталом 2018 г. - на 2,2%.

Но эксперты отмечают: темпы роста замедлились по сравнению с 2018 годом, и прогнозируют, что экономика может не достичь плановых показателей по ВВП в 2,8%, а это уже осенью может повлечь за собой рост цен и девальвацию гривни.

Где прибавка

Статистика отмечает рост показателей за год во всех сферах экономики. Промышленность прибавила 2,1% за счет выпуска товаров длительного производства, прежде всего грузовых автомобилей и прицепов (+15,2%), выпуска лекарств (+12,4%), увеличения добычи угля (+7,2%), нефти и газа (+5,2%). Агросектор дал прирост на 3,4%, розничная торговля — на 7,4%, транспорт — на 2,2%, прежде всего за счет роста автомобильных и авиационных перевозок грузов. Впечатляет рост объемов строительства — за год почти на четверть (24,3%). Свой "вклад" в рост ВВП внесла и инфляция: за год, квартал к кварталу, все подорожало на 8,9%, при этом более четверти роста цен пришлось на январь-март 2019 года, составив 2,4%. В апреле инфляция ускорилась: 1% за месяц, или 3,4% с начала года.

Прогнозы экспертов

Эксперты говорят, что экономика у нас в этом году растет вяло, а это ставит под угрозу как выполнение показателей госбюджета, так и запланированное повышение соцстандартов.

"На этот год заложен рост ВВП 2,8%, или по 0,7% ежеквартально, — напомнил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. — Пока по итогам четверти года имеем втрое меньше, причем прирост идет не за счет промышленности, которая с начала года в минусе на 0,8%, а в основном за счет торговли. Курс доллара сейчас низкий, так как в стране переизбыток валюты из-за поступлений от трудовых мигрантов и за счет скупки зарубежными инвесторами высокодоходных (под 17,5% годовых, что вдвое выше ожидаемой за этот год инфляции) ценных госбумаг (ОВГЗ), номинированных в гривне. Осенью ситуация поменяется на противоположную: ОВГЗ инвесторы предъявят к выкупу, из-за чего гривня девальвирует до 28,5—29 грн/долл".

Президент Украналитцентра Александр Охрименко опасается, что власти будут вынуждены повысить с 1 июля соцстандарты за счет эмиссии, что в итоге хотя и покажет повышение ВВП из-за ускорившейся инфляции, но его рост будет формальным, арифметическим.

"Надо поменять инвестклимат, чтобы бизнес вкладывал деньги не в ОВГЗ, а в промышленность, только тогда можно говорить о реальном развитии экономики", — заключил Охрименко.

Демография, пенсионеры и судьи

А вот население Украины, по данным Госстатистики, продолжает сокращаться: за 1-й квартал украинцев стало меньше на 73,7 тыс. чел. Также Минсоцполитики подсчитало, что на 1 апреля насчитывается 11,4 млн пенсионеров, это на 100 тыс. меньше, чем на 1 января. Кроме того, с начала года умерли 159,2 тыс. чел., родились 76,1 тыс., еще почти 9,5 тыс. человек — въехавшие к нам мигранты.

Напомним, средняя пенсия выросла за год до 2899 грн (+360 грн), минимальная пенсия до 1 июля будет 1497 грн, с 1 июля повысится до 1564 грн, максимальная пенсия — 14 970 грн, или не более 10 минпенсий. Средняя трудовая пенсия, которую получают 8,6 млн чел., равна 2942 грн, пенсия по инвалидности (она у 1,4 млн чел.) — 2221 грн, за выслугу лет (врачи, учителя, механизаторы, доярки и т. д., всего 648 тыс. чел.) — 4051 грн. Самые высокие выплаты у судей — в среднем 44 тыс. грн (получают 3,3 тыс. чел.), но юридически это не пенсии, а "денежное содержание", поэтому оно не подпадает под ограничение в 10 минпенсий.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что экономика Украины в 2019 году должна вырасти не менее чем на 3%. По его словам, в этом году правительство планирует инвестировать, в первую очередь, в образование, медицину и энергетическую эффективность. Эксперты также считают, что Украина должна переориентироваться с поставок сырья на экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью.

 

Александр Панченко

Источник

нацвалюта, ВВП
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