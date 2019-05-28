Предложение Коломойского о дефолте: что это было?

Игорь Коломойский считает, что Украина должна "по примеру Греции" объявить дефолт - чтобы не возвращать долгов кредиторам, в частности, Международному валютному фонду. Такую идею олигарх высказал в интервью "Financial Times". "Мы должны относиться к кредиторам так, как это делает Греция... Это пример для Украины», - отметил бизнесмен. Также он советует "присмотреться" к Аргентине, которая не раз прибегала к таким действиям. Дефолт, по мнению Коломойского, позволит Украине избавиться от долгового бремени, которое достигает почти 60% национального валового продукта.

Такие заявления критически восприняли в правительстве и в экспертной среде. В частности, премьер Владимир Гройсман считает, что в случае объявления Украиной дефолта пострадают обычные украинцы. Ведь этот шаг вернет страну в нестабильные 90-е. К тому же, ситуация будет осложнена войной. Поэтому глава правительства считает, что "даже разговоры об этом (невыполнении обязательств перед кредиторами) не добавляют стабильности".

Согласны с этим и эксперты. Но, как известно, в украинских условиях принцип "никогда не говори "никогда" срабатывает на удивление часто. И если нынешнее правительство (а объявление дефолта страны - прерогатива Кабмина), вероятно, ни при каких обстоятельствах не пойдет на такой шаг, то где гарантия, что этого не сделает следующий состав правительства? Тем более, что благодаря своему медийном ресурсу Коломойскому, вероятно, относительно легко удастся убедить многих в том, что дефолт - единственное "спасение для страны". Еще легче (благодаря деньгам и влиянию) ему убедить в этом политиков. Поэтому объявить о том, что "мы прощаем долг кредиторам", могут "по запросу общества". Тем более, что в соцсетях уже обсуждают идею "очередного референдума", посвященного уже не военной, а финансовой капитуляции Украины. и в этой связи - вслед за Грецией и Аргентиной - ссылаются на пример Исландии, где вопрос возврата долгов выносили на всенародный плебисцит.

Украина не только не Россия, но и не Греция - тоже

Как показывает анализ медиа- и социальных сетей, большинство экономических экспертов против предложенного Игорем Коломойским сценария, считая, что он выгоден только олигархам и узкому кругу людей с их "орбиты". Зато очень вреден для Украины и обычных украинцев. Хотя есть и те, кто поддерживает идею дефолта, предлагая лишь обсудить наиболее мягкие варианты воплощения этого стратегического решения. Какие же аргументы приводят участники спора?

Совершенно очевидно (и в этом убеждают примеры многих стран - даже имеющих положительный опыт "прощения долгов" кредиторам), что первым последствием дефолта станет существенное ухудшение положения украинских граждан. И это полностью уничтожит "экономические", "инфляционные", "зарплаты", "пенсионные" и другие (пусть и скромные) достижения последних лет. Ведь стране придется «на полную» включать денежный печатный станок, а затем - гиперинфляцию. Резко ускорится отток капитала. Экономика затормозит. Взамен же страна получит лишь несколько лет "передышки" и сможет не выплачивать заемщикам тела кредита, но однако вынуждена будет продолжать платить проценты за пользование деньгами. Иначе полностью потеряет всякую поддержку международного сообщества, что в условиях войны с Россией может обернуться полной катастрофой. "Неужели сторонники такой идеи этого не понимают?», - удивляются пользователи соцсетей.

“И впрямь очень странно слышать от олигарха коммунистически-популистские призывы. Мол, не будем отдавать буржуям-капиталистам долги, сами эти деньги поделим. Еще в пример приводит Грецию, которая якобы никому ничого не отдала, и “живет шикарно”, – замечает президент инвестиционной группы “Универ” Тарас Козак. – Лукавит господин Коломойский. Во-первых, Греция по своим долгам платит. Во-вторых, во всех странах, которые отказываются отдавать одолженное, ухудшается социально-экономическое положение, падает уровень жизни среднего и бедного слоев населения. Даже когда речь идет о техническом дефолте или реструктуризации (задержке с выплатами), есть угроза ухудшения".

Заместитель директора Центра экономической стратегии Мария Репко согласна, что пример Греции в нынешней ситуации неуместен. Ведь балканская страна многие годы "проедала" одолженные денежные средства, не воплощала реформ, прибегала к манипуляциям со статистикой. В результате накопила рекордный государственный долг. "Но не забывайте, что, в отличие от Украины, Греция - это страна ЕС, не поддержав которую Евросообщество много бы потеряло. Поэтому вынуждено было бросить все "политические и финансовые силы", чтобы спасти ситуацию", - объясняет Мария Репко. Кроме того, Греция пользуются возможностями европейского рынка и главное - не страдает от внешней агрессии.

При этом экспертам кажется странным, что вопрос дефолта поднимают именно сейчас - в период относительной экономической и финансовой стабильности. Ведь Украине удалось пережить кризисные 2014-2015 годы, когда угроза дефолта действительно была реальной. "К тому же, в 2014-м к войне и глубокому внутриполитическому кризису добавилась еще и неблагоприятная конъюнктура на мировых рынках - в частности, существенно упали цены на основные товары нашего экспорта - железную руду и металлы, - напоминает Репко. - При этом, понимая все риски, Киев не пошел на объявление дефолта, договорившись вместо этого о реструктуризации внешнего долга. Это - полностью разумное решение, которое, на мой взгляд, можно было принимать и раньше, чем это сделали (август-сентябрь 2015 года. - Ред.). Сейчас же украинская экономика растет, дефицит бюджета умеренный, лишь немного превышает 2% ВВП. Торговый дефицит перекрывается поступлениями от переводов наших заробитчан, так катастрофического дефицита платежного баланса также нет". Но главным показателем, который говорит о постепенном восстановлении доверия неолигархического бизнеса в страну, эксперт считает то, что за прошлый год инвестиции отечественных предпринимателей в экономику (создание новых мощностей, приобретение оборудования) выросли на 30%! К тому же, Украина имеет поддержку Европы и США (в том числе и финансовую).

"К примеру, мы не раз занимали средства путем размещения еврооблигаций под гарантии американского правительства. То есть, часть нашей задолженности - это долг, гарантированный США. Благодаря этому имеем очень низкую ставку и другие выгодные условия кредитования. Это же касается и макрофинансовой помощи ЕС, и кредитов МВФ и других институциональных кредиторов", - говорит Мария Репко. И для того, чтобы успешно пережить пиковые годы внешних выплат - в том числе и по реструктуризированным в 2015-м долгам - Украина крайне важно сохранять сотрудничество с МВФ, нужно стараться как можно выгоднее рефинансировать взятые ранее займы, чтобы пройти этот расчетный «пик» так, чтобы не нарушить макроэкономическую стабильность, которой мы только достигли. "Объявляя дефолт, мы эту стабильность разрушим - как говорится,"сами себе прострелим ногу". Потом мы можем минимум на 5 лет забыть о внешних инвестициях и потерять внутренние. Наши компании останутся изгоями в мировой экономике. А то кому же хочется включать в формирование цепочек добавленной стоимости компании из страны, не выполняющей своих обязательств?", - считает Мария Репко.

По мнению экспертов, Коломойский и его экономические советники все это прекрасно понимают. Но какое им дело до "плебса" страны, где олигарх "хочет прожить ближайшие 5 лет"? Главное - собственная выгода. "И таких "выгод", может быть несколько, - объясняет экономист Тарас Козак, - во-первых: экономический кризис ослабит государственную власть, что откроет новые возможности для личного обогащения олигарха. Во-вторых, при отказе Украины от уплаты долгов неизбежен разрыв Соглашения с МВФ. А именно с подачи Фонда был национализирован "Приватбанк". Без присмотра со стороны международного фининститута Коломойскому будет легче вернуть контроль над "Приватом". Или взыскать с государства большую сумму за якобы причиненные убытки. В-третьих, существенно упадет стоимость государственных облигаций Украины. Олигарх сможет купить их за бесценок и погасить свои долги перед "Приватбанком" уже по номинальной стоимости бумаг. После этого вернет "Приват" в свою собственность, доказав через суды, что национализация была незаконной, а банку уже не грозит банкротство". При этом не забывайте о принципе "аппетит приходит во время еды». То есть, "Приват" - не единственный актив, который после объявления дефолта, может захотеть "проглотить" Коломойский. Например, речь может идти о полном взятии под контроль "Укрнафты" или "Укргаздобычи"...

Об опасности говорить с кредиторами с "позиции силы"

В то же время, некоторые из сторонников идеи "прощения долгов |" убеждают: угрозы объявить дефолт могут стать инструментом давления на переговорах с зарубежными кредиторами. В частности, об отказе от утвержденной условиями заключенного в 2015-м соглашения с Клубом кредиторов о "привязке" процентов по кредитам к темпам экономического роста нашей страны. Напомним, по условиям выпуска предусмотренных соглашением о реструктуризации 20-летних инструментов восстановления стоимости, суммы выплат зависят от динамики роста ВВП Украины. При темпах роста до 3% в год - выплаты нулевые, от 3% до 4% - 15% прироста ВВП, превышающего 3%, от 4% - 40% стоимости от каждого процента роста. Исходя из этого, эксперты подсчитали: если в 2021-м Украина будет демонстрировать рост на уровне 7% в валюте, то к 2040-му вынуждена будет заплатить иностранным инвесторам в качестве "бонуса за рост" более $28 млрд. "Проблема в том, что двигаться вперед быстрыми темпами с такими гирями на ногах не получится: выплаты внешним кредиторам "за рост" будут существенно ограничивать темпы этого роста. То есть, ближайшие 20 лет Украине придется не только выплачивать внешние долги, но и платить кредиторам за свое право "расти", – объясняет экономист Алексей Кущ. Поэтому, по его мнению, украинцам рано или поздно придется рассмотреть "исландский сценарий", когда большинство жителей этой страны на референдуме отказались отдавать значительную часть долгов внешним кредиторам. Это, а также специальное социальное законодательство, призванное минимизировать негативное влияние такого шага на граждан страны, позволило Исландии быстро преодолеть проблемы. Такой вариант Алексей Кущ считает приемлемым и для Украины. При этом, по его мнению, и кредиторы не останутся "в накладе": в обмен на отказ погашать обязательства и платить за свой "рост", Украина может позволить конфисковать в пользу владельцев наших долгов все незаконно выведенные из страны капиталы, признав их "средствами, полученными преступным путем". Правда, в итоге это может обойтись стране еще дороже. Ведь за последние годы из Украины, по экспертным данным, выведено за границу до $200 млрд!

Более того, замдиректора Центра экономической стратегии Мария Репко считает, что даже разговоры про так называемый "исландский сценарий" могут дестабилизировать ситуацию. Эксперт даже предостерегала корреспондента Укринформа от публичного упоминания об этом варианте. В частности, и учитывая отличие ситуации, в которой находилась Исландия в 2013 году, с той, которую мы имеем сейчас в Украине. К тому же, тогда речь шла о возвращении долгов исландских банков, а не государства. И, в основном, частным иностранным инвесторам, а не целым странам и международным организациям. В то же время этот шаг, среди прочего, привел к прекращению сотрудничества Рейкьявика с МВФ. Но через несколько лет Исландии однако пришлось договариваться с Фондом. В частности, и выполняя его дополнительные требования.

"К тому же, как показал недавний опрос, большинство украинцев не могут отличить" акцию "от" облигации ". Относительной экономической грамотностью могут похвастаться едва 10% наших соотечественников. Как такие вопросы можно выносить на референдум?", - интересуется Мария Репко. Она считает, что этот вопрос даже не стоит поднимать в прессе...

Но в связи с "дефолт-идеей" Коломойского распространение мифов об опыте Греции и Исландии в "противостоянии ненавистному МВФ" активизировалось. При этом некоторые говорят (и пишут) о том, что объявление дефолта именно сейчас, мол, может быть выгодно команде нового президента. Ведь, имея такой высокий уровень доверия общества, Зеленскому будет легко объяснить людям последствия такого шага "виной предшественников". Впрочем, советник президента, новый председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков отверг идею Коломойского. "Думаю, в нынешних условиях это малоэффективный путь, и вряд ли Украина сможет по нему пойти", - сказал Разумков. Он напомнил, что во вторник, 28 мая, глава государства встретится с представителями Международного валютного фонда, тогда "и будут расставлены все точки над "i".

Владислав Обух, Киев

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