Денег МВФ для Украины пока не будет

Причин несколько. Прежде всего - исключение из Уголовного кодекса по решению Конституционного суда статьи об ответственности за незаконное обогащение. В команде Президента Зеленского говорят, что законопроект о возвращении в УК этой нормы уже практически готов и будет подан в Раду как неотложный. Однако в МВФ ждут приятия решения, а не подготовку проекта. Кроме того, МВФ хочет знать позицию Президента Украины по ряду ключевых вопросов, которые являются составляющими программы сотрудничества. Речь о неизменности договоренности о цене газа, о независимости Нацбанка и позицию Зеленского по ПриватБанку в контексте решений судов по отмене национализации этого финансового учреждения. К тому же, ситуацию с продолжением финансирования осложнило и заявление премьер-министра Владимира Гройсмана об отставке.

Миссия Международного валютного фонда начинает свою работу в Киеве, как и планировалось ранее, 21 мая. В течение двух недель эксперты должны провести оценку выполнения Украиной обязательств по программе финансирования stand-by. Итогом такой работы обычно становится уточнение дальнейших шагов заемщика и рекомендация совету директоров МВФ о выделении очередного транша кредита.

Финансирование Украины по 14-месячной программе stand-by общим объемом $3,9 млрд началось в декабре 2018 года. Тогда был выделен первый транш $1.4 млрд. Пересмотр программы с выделением двух следующих траншей по около $1,3 млрд был запланирован каждые полгода - середина и конец 2019 года.

Однако рассчитывать, что в этот раз работа миссии завершится выделением средств, оснований нет, особенно после того, как премьер-министр Украины заявил об отставке. Владимир Гройсман уже написал заявление и намерен подать его в парламент в среду, 22 мая после заседания Кабинета министров.

Согласно законодательству, в этом случае обязанности премьера должны быть переданы первому вице-премьеру Стапану Кубиву. Голосование за отставку премьера Радой считается отставкой всего правительства, но оно должно продолжать свою работу до назначения нового состава Кабмина. Но МВФ не практикует выделение средств странам, когда члены правительства фактически находятся в состоянии и. о.

Отставка премьера - не решающий фактор

Несколько собеседников агентства, знакомых с результатами предварительных контактов представителей МВФ и украинских властей уверены, что процесс выделения очередного транша по итогам работы миссии МВФ практически был невозможен, даже если бы премьер не заявил об отставке. Причем, дальнейшего предоставление кредитных средств не могло быть даже, несмотря на позитивную динамику выполнения Украиной взятых обязательств.

Из шести маяков, которые необходимо было выполнить до мая, выполнены практически все, кроме принятия закона о разделении функций нацкомиссии по регулированию финуслуг между НБУ и нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку - закон о сплите. По информации агентства, есть предварительное понимание того, что сроки принятия этого документа могут быть перенесены.

Почему транша быть не может

В начале 2019 года Конституционный суд признал неконституционным привлечение к уголовной ответственности чиновников за незаконное обогащение и фактически отменил действие соответствующей ст. 368-2 Уголовного кодекса.

Это вызвало возмущение у МВФ, поскольку введение такой ответственности было условием выделения кредитов еще по программа EFF 2015 года. Представители рабочей миссии МВФ, которые находились в Киеве в начале марта, были просто "шокированы" таким решением КС, отмечали в разговоре с агентством некоторые участники переговоров с украинской стороны.

Позиция МВФ заключалась в том, что статья о наказании за незаконное обогащение должна быть в Уголовном кодексе. Представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман отметил, что с одной стороны, она должна соответствовать договоренностям с фондом, с другой - конечно же, не идти вразрез с нормами Конституции.

Как сообщили Українським Новинам в команде Президента Владимира Зеленского, законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение уже практически готов и ожидается, что он будет подан в Верховную Раду как неотложный. правда, не ясно, как депутаты будут рассматривать президентские законопроекты после заявления о роспуске парламента.

Представители правительства в разговоре с Українськими Новинами не исключали, что в ходе переговоров можно было бы отложить принятие статьи об ответственности за незаконное обогащение до следующего пересмотра. Однако, представители международных финансовых организаций, предоставляющих Украине заемные средства, такой вариант назвали нереальным. "Если эту статью не вернуть в Уголовный кодекс, то можно будет считать, что отношения с МВФ откатились к первоначальной точке. Можно считать, что работа просто остановлена", - отметил собеседник агентства, представляющий одну из МФО.

Кроме этого, в МВФ пока не знают позиции Владимира Зеленского по ключевым вопросам программы сотрудничества. В частности, будет ли глава государства, который является подписантом меморандума о сотрудничестве, поддерживать ранее достигнутые договоренности по ценам на газ, по независимости Национального банка, какая его позиция по ситуации с ПриватБанком. "Сейчас необходимо, чтоб у кредитора было четкое понимание, какую позицию занимает новый Президент", - отметил собеседник агентства, представляющий команду Зеленского.

Пока об изменении статуса миссии МВФ с "оценочной" на "рабочую" информации нет, как нет информации и о сокращении сроков ее работы в Киеве. Встреча экспертов МВФ с Президентом Зеленским, планируется, но пока не ясно, в какой день.

МВФ ограничится оценкой выполнения программы

По мнению собеседников агентства из правительства, которые участвуют в переговорах, наиболее вероятным итогом работы миссии станет заключение о прогрессе в выполнении условий программы. Что же касается пересмотра меморандума и выделения очередного транша, то этот вопрос может быть отложен до избрания новой Верховной Рады и формирования нового правительства.

Тем временем советник Владимира Зеленского по макроэкономической политике Олег Устенко уже заявил о возможности заключения с МВФ новой программы сотрудничества после проведения внеочередных выборов в Раду, если продолжить работу по этой программе не удастся.

Тем временем, запас времени пока есть. Очередной пик выплат по внешним долгам приходится на сентябрь - нужно будет отдать более $2 млрд. В резервах НБУ достаточно средств для безболезненного покрытия долгов, а правительство, может выйти на внешние рынки заимствований. Если удастся привлечь средства по приемлемой цене, то на внешний рынок может выйти и НАК "Нефтегаз Украины" для привлечения средств на закупку газа. "Целесообразность выхода с еврооблигациями мы определим лишь к сентябрю", - сказал глава НАК Андрей Коболев 16 мая.

Юрий Дощатов

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