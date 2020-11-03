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Киево-Печерская лавра возобновила ежедневную трансляцию богослужений

03.11.2020 / 12:39
Киево-Печерская лавра возобновила ежедневную трансляцию богослужений
Источник: Центр информации УПЦ
Прямые эфиры доступны на официальном Ютуб канале и Фейсбук странице Киево-Печерской лавры

В Киево-Печерской лавре возобновили ежедневные трансляции Божественных литургий и вечерних богослужений из Успенского собора и Трапезного храма преподобных Антония и Феодосия Печерских.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на lavra.ua, прямые эфиры доступны на официальном Ютуб канале и Фейсбук странице Киево-Печерской лавры.

С расписанием богослужений на неделю можно ознакомиться на сайте обители.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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