Киево-Печерская лавра возобновила ежедневную трансляцию богослужений

В Киево-Печерской лавре возобновили ежедневные трансляции Божественных литургий и вечерних богослужений из Успенского собора и Трапезного храма преподобных Антония и Феодосия Печерских.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на lavra.ua, прямые эфиры доступны на официальном Ютуб канале и Фейсбук странице Киево-Печерской лавры.

С расписанием богослужений на неделю можно ознакомиться на сайте обители.