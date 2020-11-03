Рада может вернуть первую редакцию е-декларирования, а потом доработать

Об этом сообщают нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, спикер ВР Дмитрий Разумков на заседании Согласительного совета

По словам Железняка, на совещании у Разумкова предложен механизм вернуть э-декларирование в первоначальном виде (даже без исключения для судей). А потом уже в нормальном режиме менять закон за 2 месяца.

Регистрацию документа планируют 2 ноября, если согласуют все фракции. Голосовать хотят в пятницу. Разумков призвал все политсилы участвовать в работе над этим законопроектом.

Прямая речь Разумкова: "Сегодня прошло совещание с представителями всех депутатских фракций и групп. Есть несколько законопроектов уже на рассмотрении парламента, я думаю, что сегодня до конца дня будет зарегистрирован законопроект, который будет восстанавливать действие закона, связанного с электронным декларированием по состоянию на 27 октября 2020 года и восстанавливать статью 366-п КПК.

Будет предоставлено 2 месяца, чтобы изучить и принять соответствующие решения, связанные с вопросами, затронутыми Конституционным судом в своем решении.

Верховная Рада должна продемонстрировать свою консолидированную позицию. Считаю, что такое решение должно быть принято на этой пленарной неделе".

Напомним: в Раде зарегистрирован ряд других законопроектов, которые также возвращают нормы по е-декларациям (но без судей).

Председатель Конституционного суда Александр Тупицкий предлагал встретиться с президентом Владимиром Зеленским и парламентом для урегулирования конституционного кризиса в стране.

27 октября по представлению 48 народных депутатов Конституционный суд признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства, хотя конституционность еще ряда положений будет изучаться дальше. Решение КС означает отмену электронного декларирования, отмену полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на полную проверку и мониторинг образа жизни, декриминализацию недостоверного декларирования.

29 октября после заседания СНБО, которое созвал президент Владимир Зеленский, доступ к реестру электронных деклараций был восстановлен.

В ночь с 29 на 30 октября Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предложил прекратить полномочия судей КС и признать его решение о декларировании "ничтожным" и без правовых последствий и отменить соответствующие изменения в ЗУ "О предотвращении коррупции".

В ответ на решение КС, утром 30 октября в зданием суда состоялась акция протеста: участники бросали шины и жгли файеры.

Вскоре в Единый реестр досудебных расследований внесли уголовное производство о "захвате государственной власти судьями КС".

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