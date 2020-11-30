Рада должна вернуть е-декларирование – Арахамия

Об этом заявил глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия, которого цитирует Интерфакс-Украина

Прямая речь: "На этой неделе мы должны принять в первом чтении и в целом какую-то версию, компромиссную, законопроекта о возобновлении электронного декларирования".

На уточняющий вопрос журналистов, какой именно будет эта версия, политик уточнил, что консенсус между фракциями будет найден.

По словам Арахамии, документ содержит "несколько несогласованных моментов". Поэтому "нужно их найти, чтобы не выходить в зал на длительную дискуссию".

Ранее в Верховной Раде создали рабочую группу, начала разрабатывать законопроекты по электронному декларированию и деятельности Конституционного суда.

Напомним, 27 октября по представлению 48 народных депутатов Конституционный суд признал неконституционной ст. 366-1 Уголовного кодекса. Решение КС расценили как отмену электронного декларирования, отмену полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на полную проверку и мониторинг образа жизни, декриминализацию недостоверного декларирования.

В КС заверили, что из этой нормы УКУ надо лишь убрать "умышленное недекларирование" и скорректировать полномочия НАПК. Также судьи заверили, что решение КС не требовало закрытия реестра электронных деклараций.

Президент Владимир Зеленский предложил прекратить полномочия судей КС, признать его решение о декларировании "ничтожным", оставив без правовых последствий, восстановив действие закона "О предотвращении коррупции". Позже он назвал лучшим выходом из конституционного кризиса добровольную отставку судей КС.

Более 100 депутатов во главе со спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым зарегистрировали законопроект "О возобновлении действия отдельных положений закона "О предотвращении коррупции" и Уголовного кодекса Украины". В нем не речь идет об увольнении судей КС непредусмотренным законодательством способом.

Глава Конституционного суда Александр Тупицкий заявил, что законопроект президента имеет признаки конституционного переворота, что Зеленский хочет создать "кнопочный суд".

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