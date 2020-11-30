В УПЦ почтили память жертв Голодоморов

Архиереи, духовенство и миряне Украинской Православной Церкви молитвенно помянули умерших от голода в 1921-1923, 1932-1933, 1946-1947 годах.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, заупокойные богослужения в День памяти жертв голодоморов, который отмечается в Украине в последнюю субботу ноября, благословил совершить Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

28 ноября 2020 года во всех приходах и монастырях состоялись панихиды и литии.

Молитвы об упокоении душ невинно убиенных и замученных голодом людей вознесены также возле местных мемориалов. К подножию памятников возложены цветы, пропета «Вечная память».

Также священнослужители УПЦ приняли участие в официальных церемониях.

В Северодонецке Луганской области, по благословению митрополита Северодонецкого и Старобельского Никодима, епископ Новопсковский Иринарх совершил заупокойную литию у часовни памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов на территории храмового комплекса «Лесная Дача», где состоялся областной и городской митинг-реквием.

Митрополит Нежинский и Прилукский Климент совершил 28 ноября ночную Божественную литургию в Николаевском кафедральном соборе Нежина, сообщает пресс-служба Нежинской епархии. Во время заупокойной ектении иерарх УПЦ молился за упокой душ всех жертв голодоморов, погибших в Украине в первой половине XX века. Также, по благословению митрополита Климента, сугубые поминальные молитвы за упокой душ невинно погибших во время голодоморов в этот день были вознесены в храмах и монастырях епархии.

В Херсоне ночную Божественную литургию совершил митрополит Херсонский и Таврический Иоанн, сообщает пресс-служба Херсонской епархии. В эту ночь духовенство и все присутствующие в Свято-Духовском кафедральном соборе Херсона вознесли молитвы за упокой всех усопших от голодной смерти и пострадавших в тяжелые годы репрессий. По благословению митрополита, в кафедральном соборе зажгли символическую Свечу памяти.

Панихиду в память жертв голодомора совершил архиепископ Вознесенский и Первомайский Алексий, в сослужении благочинного Первомайского городского округа протоиерея Анатолия Нирко, настоятеля храма протоиерея Иоанна Стояновского и протоиерея Георгия Вильчинского, передает пресс-служба Вознесенской епархии. По благословению архиерея в этот день на приходах епархии были отслужены заупокойные литии и панихиды.

По благословению митрополита Днепропетровского и Павлоградского Иринея, панихиды по погибшим во время трагических событий голодомора также прошли во всех храмах Днепропетровской епархии УПЦ. Сам архиерей совершил в этот день заупокойную литию в Свято-Троицком соборе Днепра. По совершении литии иерархи и духовенство епархии приняли участие в церемонии возложения цветов к памятному Кресту в парке им. Писаржевского. В церемонии приняли участие представители городской власти и общественные организации. Во время возложения цветов духовенство епархии пропело «Вечную память» погибшим.

В Черкассах заупокойное богослужение у памятника жертвам Голодомора в Соборном парке возглавил архиепископ Черкасский и Каневский Феодосий, в сослужении духовенства Черкасского благочиния. Также, по благословению иерарха, благочинный Черкасского округа протоиерей Сергий Чумак принял участие во Всеукраинской акции памяти жертв Украинского Голодомора. Вместе с представителями власти были возложены цветы к памятному знаку в Соборном парке, после чего на Соборной площади состоялась акция «Зажги лампаду». Отцу Сергею было предоставлено слово в память жертв Голодомора.