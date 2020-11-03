В Украине уже избрали более 2000 депутатов и 27 мэров

Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии

Дословно: "По состоянию на 12:00 2 ноября установлены результаты местных выборов по выборам депутатов 108 местных советов в 23 регионах. В один районный совет избраны 22 депутата, в 15 городских – 393 депутата, в 26 поселковых – 549 депутатов и в 66 сельских – 1438 депутатов. Кроме того, признаны избранными 133 председателя (27 – городских, 30 – поселковых, 76 – сельских) также в 23 областях".

Список избранных местных советов и список городских, поселковых и сельских голов можно посмотреть на сайте ЦИК.

Сообщается, что на всех избирательных участках уже завершили процесс подсчета голосов избирателей, составления соответствующих протоколов УИК и передачи их вместе с другой избирательной документации в сельские, поселковые и городские ТИК.

В то же время еще продолжаются процессы уточнения протоколов о подсчете голосов избирателей отдельных УИК и проведение повторного подсчета голосов избирателей отдельными территориальными избирательными комиссиями.

Также продолжается передача протоколов об итогах голосования от ТИК территориальных общин (сельских, поселковых, городских) в районные и областные территориальные избирательные комиссии.

Отмечается, что во всех регионах Украины районные ТИК приняли 1076 таких протоколов (почти 71,7% от общего количества протоколов, которые должны быть получены). В областные ТИК передали 914 протоколов (почти 67%).

Напомним, по состоянию на 16 часов 30 октября в Украине были официально известны результаты выборов в 64 местных советах и ​​признаны избранными 84 главы городских, поселковых и сельских.

Местные выборы состоялись 25 октября.

Результаты выборов должны быть установлены не позднее чем на 12-й день после дня голосования, то есть до 6 ноября включительно.

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