Недельная динамика COVID: плюс 8 тысяч больных и 703 госпитализированных

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 2 ноября

Прямая речь: "За прошедшую неделю всего было выявлено 53 270 случаев заболевания коронавирусной болезни. Если сравнивать с позапрошлой неделей, то тогда было 45 286 случаев. То есть почти на 8 тысяч случаев больше за неделю, если сравнивать неделю к неделе.

За прошедшую неделю было сделано методом ПЦР 283 494 тестирования. Если сравнить с позапрошлой неделей, то это было 238 404 тестирования. То есть почти на 50 тысяч плюс за прошедшую неделю. Мы движемся к тем обязательствам, которые мы брали, к тому количеству тестов методом ПЦР: на середину ноября - 50 тысяч тестирований".

По словам министра, уже заработал механизм передачи тестов в частные лаборатории - и очередь уменьшается в регионах с напряженной эпидемической ситуацией: Харьковская область, Донецкая область, Одесская область, Киев, Днепропетровская область.

За прошедшую неделю были госпитализированы 7 248 человек, тогда как за позапрошлую неделю было 6 545 госпитализаций (разница составила 703 - ред.).

На прошлой неделе на коронавирус было протестировано 37 265 человек с пневмониями, что на 9 тысяч больше, чем на позапрошлой неделе.

Напомним: 1 ноября Украина была по количеству новых случаев коронавирусной болезни 17-й в мире и 9-й в Европе, а по общему количеству выявленных за время пандемии заражений - 21-й в мире и 8-й в Европе (по данным за 31 октября).

1 ноября в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 6 754 лицам, умерли 69 больных, выздоровели 2327 пациентов.

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