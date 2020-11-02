Войти | Зарегистрироваться
15:42

понедельник,
02 ноября
Онлайн
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Жизнь
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Страна
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Мир Происшествия

В исторической части Квебека злоумышленник напал на людей, есть убитые

02.11.2020 / 14:23
У здания парламента в районе Старого Квебека в Канаде в результате нападения злоумышленника по меньшей мере два человека погибли от полученных ножевых ранений, еще 5 человек пострадали.

Об этом сообщает BBC

Местные правоохранители сообщают, что 31 октября поздно вечером мужчина с клинковым оружием напал на группу людей. Отмечается, что нападающий "был одет в средневековую одежду".

Ночью силовики задержали 20-летнего подозреваемого, однако местных жителей призывают пока не выходить из дома, поскольку следственные действия продолжаются.

Нападение произошло вблизи Парламентского холма в историческом районе Старого Квебека.

При этом Radio Canada сообщает - вероятно злоумышленник напал на людей с мечом.

Напомним: Во французском Лионе 31 октября нападающий ранил из огнестрельного оружия священника, когда тот закрывал церковь.

Ранее во Франции взяли под стражу 35-летнего мужчину, которого подозревают в контактах с исполнителем теракта в Ницце, в котором были убиты три человека.

Источник

убийство, Квебек
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
2 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.