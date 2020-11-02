Россия ответила на просьбу Армении о помощи

Об этом свидетельствует заявление МИД РФ в связи с обращением премьера Армении Никола Пашиняна к президенту РФ Владимиру Путину

Дословно: "В соответствии с договором Россия окажет Еревану всю необходимую помощь, если боестолкновения будут перенесены непосредственно на территорию Армении".

В МИД России подтвердили приверженность РФ союзническим обязательствам в отношении Армении, в том числе вытекающим из договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между странами от 29 августа 1997 года. Ряд статей этого договора предполагает конкретные действия в случае возникновения угрозы вооруженного нападения или акта агрессии в отношении территории друг друга.

Россия призвала стороны нагорно-карабахского конфликта к незамедлительному прекращению огня, деэскалации напряженности и "возвращению к субстантивным переговорам в целях достижения мирного урегулирования" на основе базовых принципов в русле договоренностей, достигнутых министрами иностранных дел РФ, Азербайджана и Армении в Москве 10 октября.

Напомним: 31 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян направил письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о проведении консультаций для определения рода и размера помощи, которую Россия может предоставить Армении для "обеспечения ее безопасности".

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