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Шмыгаль заявил, что карантин могут продлить и после 31 октября

02.09.2020 / 13:53
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что адаптивный карантин в стране могут продлить и после 31 октября.

Об этом сообщил Шмыгаль в интервью The Page

Прямая речь: "Сейчас мы продлили карантин фактически до начала ноября. Очевидно, что он, наверное, будет продолжен и дальше.

Несмотря на те показатели, которые мы сейчас имеем, в сентябре-октябре будет довольно напряженный момент с прохождением очередной волны коронавируса. Здесь важно правильно подготовить медицинскую систему, врачей, оборудование, больницы, подвести кислород к кроватям".

Также, по словам Шмыгаля, количество безработных в Украине начало сокращаться после завершения "жесткого" карантина: "в начале карантина - 360 тыс. официально зарегистрированных безработных, на пике карантина - 520 тысяч, а сейчас - 480 тысяч безработных.

Он добавил, что больше всего от локдауна пострадали туризм, общественное питание, сфера развлечений, транспортные перевозки и тому подобное.

Напомним: Шмыгаль прогнозирует, что до конца сентября - начала октября в Украине ежедневно будет 3000 больных COVID-19.

Адаптивный карантин в Украине был продлен до 31 октября 2020 года.

На внеочередном заседании Кабинета министров приняли решение в месяц запретить въезд иностранцам уже с полночи 28 августа.

Украина пошла на карантин в марте 2020 года. Летом Кабмин принял решение о переходе к адаптивному карантину: ограничения действовали только для регионов с наибольшим количеством больных на коронавирус.

Сейчас в Украине действует разделение на зоны - зеленую, желтую, оранжевую и красную в зависимости от количества больных COVID-19. Для каждой из зон расписаны ограничения и правила.

Источник

коронавирус, карантин, Шмыгаль
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