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Гео Лероса выгнали из фракции "Слуги народа"

02.09.2020 / 13:12
Фракция "Слуга народа" решила выгнать нардепа Гео Лероса из своих рядов.

Об этом сообщает пресс-служба партии в Facebook

Дословно: "Сообщаем, что по результатам сбора подписей большинством голосов народных депутатов принято решение об исключении Лероса Гео Багратовича из числа членов фракции политической партии "Слуга народа" в Верховной Раде Украины".

Напомним, на заседании парламента 1 сентября народный депутат от фракции "Слуга народа" Гео Лерос обвинил президента Владимира Зеленского в нарушении обещаний, а руководителя Офиса президента - в злоупотреблении властью и работе на спецслужбы России, но доказательств не привел.

Позже стало известно, что в "Слуге народа" собирают голоса за исключение Гео Лероса из фракции.

Лерос ранее был советником Владимира Зеленского, однако теперь критикует Офис президента. 28 августа его автомобиль сожгли.

В марте Лерос обнародовал видеозаписи, на которых человек, похожий на брата главы ОП Андрея Ермака – Дениса Ермака– проводит переговоры о трудоустройстве лиц на должности в органах власти. Это разоблачение не привело к увольнению Андрея Ермака.

Зеленский заявлял, что брат главы его офиса не брал денег за назначение людей на государственные должности, а Лероса называл аферистом.

Источник

Слуга народа, Лерос
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