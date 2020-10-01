Лерос заявил, что Тищенко с Комарницким готовят на него нападение

Об этом шла речь на заседании парламента 30 сентября

Прямая речь: "На днях честный офицер СБУ передал мне почти 6 часов записей разговора господина Дениса Комарницкого "смотрящего" по Киеву и господина Николая Тищенко. В этом разговоре они откровенно рассказывают о том, как Зеленский их крышует, о том как кум Ермака помогает ему, а также они обсуждают как совершить нападение на меня и еще одного народного депутата.

Я прошу национальную полицию Украины воспринимать мое выступление как официальное заявление о преступлении господина Комарницкого, господина Тищенко и его кума Андрея Ермака".

Он заявил, что с 1 октября начнет публиковать записи, которые ему передали якобы в СБУ.

В комментарии Украинской правде Лерос сообщил, что сейчас систематизирует материалы, которые у него есть, и готовит официальное заявление в полицию.

По словам депутата, прямых угроз от Тищенко и Комарницкого он не получал, они есть только на записях.

Нардеп "СН" Александр Качура в ответ сказал, что Зеленский и Ермак, действительно, ошиблись, когда включили Лероса в партийный список. Он посоветовал Леросу обращаться напрямую к правоохранителям и не работать на политических оппонентов.

Напомним: 26 июня журналисты Bihus.Info со ссылкой на документы, предоставленные нардепом Гео Леросом и на свои источники, сообщили о том, что компании, связанные с Денисом Комарницким, в последние годы регулярно получали в Киеве большие подряды на строительства и реконструкции от коммунальных предприятий, а сам Комарницкий теперь вовлечен в мэрскую кампанию "слуги народа" Николая Тищенко.

Лерос передал журналистам Bihus.Info копии документов, которые "могли находиться на компьютере офиса так называемого "смотрящего" по Киеву Дениса Комарницкого", где в октябре 2019 года силовики провели обыски.

Среди документов – "меморандумы" и "понятийные соглашения". Основными фигурантами в документах выступают Денис Комарницкий – соратник экс-мера Киева Леонида Черновецкого, которого сейчас СМИ называют "смотрящим" по Киеву, его "предшественник", соратник и сейчас нардеп от ОПЗЖ Вадим Столар, сын экс-мера Степан Черновецкий и другие известные застройщики.

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