Зеленский показал, что он за продолжение войны, – Зубченко об увольнении Фокина

Так политический публицист Александр Зубченко в своей статье прокомментировал указ Президента Владимира Зеленского об увольнении Витольда Фокина из состава Трехсторонней контактной группы в Минске.

«Что даст президенту и его партии новый имидж «боевых патриотов»? Прежде всего, ускоренными темпами будет похоронен рейтинг Зеленского. И, естественно, «Слуги народа», потому что без Зеленского такой партии просто в природе не существует. Немного свежей социологии. Если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то за партию «слуг» проголосовало бы 26% избирателей», – приводит публицист данные Института анализа и прогнозирования.

«22% опрошенных поддерживают «Оппозиционную платформу» Медведчука, 13.9% - «Е-солидарность» сывочолого гетьмана. Партия Тимошенко после продажи Ахметову успешно деградирует и набирает меньше 10 процентов», – пишет он.

По словам Зубченко, «Зеленский, который открыто поддерживает «порохоботов» и выступает за продолжение войны, – это политический приговор его партии».

«Разрушена имитация «мирного процесса», – констатировал публицист.

Александр Зубченко прогнозирует, что после увольнения Фокина усилится переток избирателей к другим политическим силам, в первую очередь к «Оппозиционной платформе – За жизнь» Виктора Медведчука.

«Почему? Элементарно. Единственный реалистичный мирный план, основанный на Минских соглашениях, предложил именно Медведчук. Зеленский, сдав Фокина, как до этого Сивохо, показал, что все его разговоры о мире - политическая имитация. Глава политсовета «Оппозиционной платформы» запустил «Межпарламентский диалог во имя мира», в котором приняли участие парламентарии всех стран «нормандской четверки»: Украина, Россия, Франция и Германия», – приводит аргументы публицист.

«Ермак пытается «скопипастить» идею межпарламентского диалога и выводит на арену своего кума Тищенко. Но это полная профанация. Вне всякого сомнения», – уверен Зубченко.

Переход избирателей от Зеленского к Медведчуку начался давно, а из-за увольнения Витольда Фокина только усилится, прогнозирует Александр Зубченко.

«Далее: именно Медведчук все эти годы выполнял пункт пятый Минских соглашений – обмен пленных. Вернулись домой более 1000 человек - с обеих сторон конфликта. При Зеленском уже почти год нет никаких обменов. Поэтому переток электората от «зелени» к «Платформе» начался давно, а сегодня просто усиливается», – констатировал Александр Зубченко